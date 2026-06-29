Rocket Lab становится космическим гигантом: компания Иридиум куплена за 8 миллиардов долларов

·22·Технологии
Rocket Lab становится космическим гигантом: компания Иридиум куплена за 8 миллиардов долларов

На рынке космических полетов и спутниковых технологий состоялась крупная сделка. Производитель ракетных носителей Rocket Lab объявил о приобретении одного из своих главных конкурентов — спутникового оператора Иридиум. Ожидается, что этот стратегический шаг превратит Rocket Lab из просто компании по запускам ракет в полноценного глобального провайдера космических услуг. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно условиям сделки, Rocket Lab выкупит акции Иридиум по цене 54 доллара за штуку. В результате общая стоимость компании была оценена в 8 миллиардов долларов. Хотя сделка еще официально не завершена, она уже признана одним из крупнейших событий в космической индустрии этого года. С помощью этого приобретения Rocket Lab стремится значительно расширить свои возможности.

Серия поглощений и стратегическое расширение

Сделка с Иридиум — не первая крупная покупка Rocket Lab в текущем году. С начала года компания ведет политику агрессивного расширения. В феврале она приобрела завод по производству прецизионных деталей, в апреле — провайдера лазерной связи Мйнарик, а в мае — предприятие космической робототехники Мотив. Также в прошлом году был выкуплен оборонный подрядчик Геост, производящий оптические сенсоры.

Компания Иридиум ценна не только десятками активных спутников на орбите, но и владением крайне дорогостоящими частотными спектрами. По данным пресс-службы Rocket Lab, компания планирует запустить на базе сети Иридиум новые виды космических услуг и выйти на еще не освоенные рынки. Это даст важное преимущество в конкуренции с такими гигантами, как SpaceX.

Процесс консолидации на космическом рынке

В последние годы слияния крупных компаний или поглощение ими мелких игроков в сфере космических технологий стало обычным явлением. Например, компания ВиаСат купила Инмарсат, а Lockheed Martin в этом году перевела под свой контроль производителя Терран Орбитал. Кроме того, Amazon приобрела компанию Глобалстар за 11,6 миллиарда долларов с целью конкуренции с проектом Starlink от SpaceX.

Данное соглашение между Rocket Lab и Иридиум имеет косвенное значение и для развивающихся стран, таких как Узбекистан. В результате расширения рынка глобальной спутниковой связи может улучшиться качество интернета и связи в отдаленных районах, а стоимость услуг снизиться за счет конкуренции. Теперь Rocket Lab будет не только выводить ракеты в космос, но и контролировать систему передачи данных по всему миру через устройства, которые эти ракеты доставили.

Rocket LabIridiumКосмосТехнологииСпутники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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