WhatsApp позволит пользователям общаться без номера телефона

Один из самых популярных мессенджеров в мире, WhatsApp, объявил о долгожданном обновлении. Теперь пользователи смогут создавать специальные имена пользователей (username), чтобы общаться, не раскрывая свой личный номер телефона. Ожидается, что эта функция значительно повысит уровень приватности на платформе. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Мессенджер, принадлежащий компании Meta, работал над этой функцией несколько лет. По имеющимся данным, процесс регистрации имен пользователей уже начался, однако полное развертывание функции будет происходить поэтапно до конца текущего года. Пользователи смогут выбирать уникальные имена длиной от 3 до 35 символов.

Безопасность и приватность

Как отметила вице-президент WhatsApp по продуктам Элис Ньютон-Рекс, номер телефона является очень личной информацией, связанной со многими другими аспектами жизни человека. Передавать номер только что знакомому человеку или коллеге может быть неудобно. Имена пользователей позволяют контролировать, кому именно вы показываете свой номер.

Особенность системы заключается в том, что имена пользователей не будут доступны через поиск внутри приложения. То есть человек, который хочет с вами связаться, должен знать ваше точное имя пользователя. Кроме того, для усиления безопасности будет добавлена функция установки специального «ключа» — посторонние лица, не знающие этот ключ, не смогут написать вам сообщение.

Порядок регистрации и ограничения

В настоящее время Meta начала регистрацию имен для знаменитостей, организаций и VIP-пользователей. Обычные пользователи получат специальное уведомление, как только эта возможность станет доступна в их странах. После этого выбрать нужное имя можно будет через раздел Настройки (Settings) > Аккаунт (Account) > Имя пользователя (Username).

Компания внедряет эту систему регистрации, чтобы избежать дублирования имен в базе из более чем 3 миллиардов пользователей. Если пользователь является владельцем бизнеса или создателем контента, ему рекомендуется зарезервировать для WhatsApp то же имя, которое он использует в Facebook или Instagram.

Стоит отметить, что в конкурирующих мессенджерах, таких как Telegram, Signal и Wire, система имен пользователей существует уже несколько лет. Внедряя эту функцию, WhatsApp стремится сократить разрыв в вопросах приватности со своими конкурентами. Тем не менее, требование наличия номера телефона для создания нового аккаунта остается неизменным.