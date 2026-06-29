Новая эра программирования: Cursor выпустил мобильное приложение для управления кодинг-агентами

·3·Технологии
Новая эра программирования: Cursor выпустил мобильное приложение для управления кодинг-агентами

Компания Cursor, занимающая одну из лидирующих позиций на рынке инструментов программирования на базе AI, представила свое новое мобильное приложение для устройств iOS. Этот шаг позволяет разработчикам управлять процессом написания кода и контролировать его непосредственно со смартфона. Данная новинка является важным признаком того, что мир программирования отходит от традиционных методов в сторону работы с автономными агентами. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщается.

Новое мобильное приложение тесно связано с изменениями в версии 2.0 платформы Cursor, представленной в октябре. Тогда компания сосредоточила основное внимание на независимо работающих «кодинг-агентах». Теперь пользователи могут запускать новых агентов через свои телефоны или удаленно продолжать проекты, начатые на компьютере. Это значительно снижает необходимость быть привязанным к рабочему месту разработчика.

Интеграция кодинг-агентов и мобильных платформ

Этот шаг Cursor соответствует общей тенденции в отрасли. Ранее такие гиганты, как Anthropic и OpenAI, также запустили мобильные приложения для своих AI-инструментов. Однако Cursor выделяется именно специализацией на автоматизации процесса написания кода. Теперь разработчики вместо ручного редактирования сложных кодовых баз направляют агентов с помощью высокоуровневых команд (промптов).

По мнению экспертов, AI-инструменты выводят кодинг на всё более абстрактный уровень. То есть человек переходит от непосредственного написания строк кода к роли контролера над агентами, которые пишут этот код. Это снижает потребность в многомониторных рабочих столах, превращая общение с удаленными агентами через смартфон в основной рабочий инструмент.

Привычки разработчиков меняются

по данным ixbt.com, даже лидеры отрасли начали переходить на этот новый формат. Например, Борис Черный, руководитель подразделения Claude Code компании Anthropic, в недавнем интервью отметил, что выполняет почти всю свою работу по программированию на смартфоне. По его словам, если бы полгода назад кто-то сказал ему, что он будет писать код на смартфоне, он бы в это не поверил.

Для узбекистанских разработчиков эта новость также имеет большое значение. В то время как на местном IT-рынке набирают популярность удаленная работа и использование AI-инструментов, мобильное приложение Cursor позволяет управлять проектами в дороге, в транспорте или в ситуациях, когда компьютер недоступен. Ожидается, что это выведет эффективность работы на новый уровень.

Резюмируя, выпуск мобильного приложения Cursor — это не просто удобство, а смена философии программирования. В будущем на первый план выйдет не знание языка программирования, а способность правильно ставить задачи искусственному интеллекту. На данный момент приложение доступно только для пользователей iOS, однако в ближайшем будущем ожидается его расширение на другие платформы.

CursorИскусственный ИнтеллектПрограммированиеiOSIT-Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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