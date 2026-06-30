На Андроид-смартфонах появилась возможность настроить «Алиса AI» в качестве основного помощника

Российская компания Yandex предоставила возможность выбора своего голосового помощника на базе искусственного интеллекта «Алиса AI» в качестве основного цифрового ассистента для устройств под управлением операционной системы Android. Это нововведение позволяет пользователям использовать нейросеть Yandex на системном уровне вместо Google Gemini или Google Assistant. Теперь помощника можно вызвать поверх любого приложения с помощью специального жеста или удержания кнопки навигации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По сообщению пресс-службы Yandex, активация этой функции обеспечивает прямой и быстрый доступ к основным возможностям нейросети. «Алиса AI» теперь не только выполняет простые голосовые команды, но и становится постоянным спутником пользователя в анализе текстов, создании изображений и ответах на сложные вопросы. Ожидается, что это создаст удобство, особенно для тех, кто работает в режиме многозадачности.

Возможности нейросети и повседневные задачи

Новый режим позволяет пользователю решать задачи, не отвлекаясь от текущей деятельности. Например, если при чтении статьи встречается непонятный термин, можно запросить пояснение у «Алиса AI», не открывая отдельный браузер. Также ассистент способен выполнять следующие функции:

Обработка текстовых и голосовых запросов;

Создание оригинальных изображений и открыток по желанию пользователя;

Перевод текстов с иностранных языков;

Управление прослушиванием музыки и работа с устройствами умного дома;

Получение данных о погоде, настройка таймеров и будильников.

Кроме того, значительно усовершенствована функция распознавания объектов с помощью камеры смартфона. Если пользователь направит камеру на растение, состав продукта или техническую инструкцию, «Алиса AI» предоставит подробную информацию об объекте. Эта функция также пригодится при переводе меню на иностранных языках или понимании сложных схем.

Как настроить в качестве основного помощника?

Чтобы назначить «Алиса AI» стандартным помощником на устройстве Android, пользователю необходимо зайти в настройки смартфона. Процесс осуществляется через меню «Стандартные приложения» (Дефаулт аппс) в разделе «Приложения». Там достаточно выбрать строку «Цифровой помощник» (Дигитал ассистант) и отметить в списке приложение Yandex.

Стоит отметить, что это изменение еще больше усилит конкуренцию на рынке искусственного интеллекта. Данное обновление актуально и для пользователей из Узбекистана, так как экосистема Yandex широко распространена в нашем регионе, а многие сервисы адаптированы под местный язык и условия. По данным иксбт.ком, интеграция генеративной нейросети на системном уровне значительно улучшит пользовательский опыт.

Подводя итог, Yandex более глубоко внедряет свои разработки в области искусственного интеллекта на мобильных платформах. Это дает пользователям возможность частично стать независимыми от экосистемы Google и выбрать удобного для себя умного помощника.