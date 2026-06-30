Tesla начала испытания роботакси Кйберкаб без руля и педалей в Остине

В городе Остин, США, компания Tesla приступила к испытаниям одной из своих самых ожидаемых разработок — серийной версии роботакси Кйберкаб. Особенность этого электромобиля заключается в полном отсутствии традиционных органов управления, а именно руля и педалей. Компактный двухместный салон предназначен исключительно для пассажиров, что знаменует новый этап в развитии автономного транспорта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

На данный момент в качестве меры безопасности во время тестов на переднем пассажирском сиденье находится специальный контролер. Об этом стало известно из видеороликов, опубликованных в социальной сети Кс, принадлежащей Илону Маску. Проект Кйберкаб был впервые представлен почти два года назад; его цель — запуск сервиса полностью автономного такси, вызываемого через приложение Tesla. В последние недели компания также тестировала в ряде городов США прототипы данной модели, оснащенные рулем.

Конкуренция и технологический подход

Руководство Tesla уверено, что сможет обойти своего главного конкурента в этой области — компанию Ваймо. По словам Илона Маска, Tesla обладает значительным преимуществом в контроле затрат, так как самостоятельно разрабатывает и автомобили, и программное обеспечение. Для сравнения, Ваймо вынуждена сотрудничать с такими брендами, как Jaguar и Zeekr.

Еще одно важное различие заключается в технологиях. В то время как Ваймо использует в своих системах дорогостоящие лидары и радары, Tesla полагается исключительно на камеры и AI. Хотя этот метод удешевляет производство, среди экспертов ведутся споры о том, как система будет вести себя в сложных ситуациях, например, на строительных площадках или при сильном дожде.

Законодательные изменения и барьеры

Одним из основных факторов, препятствовавших широкому распространению роботакси, было законодательство. Однако, по данным иксбт.ком, Национальное управление безопасностью движения на трассах США (НХТСА) недавно выдвинуло новое предложение. Согласно ему, наличие педалей тормоза не будет обязательным для транспортных средств, управляемых исключительно автоматизированными системами. Ожидается, что это правило вступит в силу до конца года, что откроет путь для таких моделей, как Кйберкаб.

Стоит отметить, что технология автономного вождения еще не совершенна. Во время испытаний в Остине роботакси на базе Модел Й несколько раз попадали в мелкие ДТП. Также стало известно, что автомобили конкурента Ваймо испытывали трудности при движении вокруг школьных автобусов и на затопленных дорогах.

Успех проекта Tesla Кйберкаб крайне важен для будущей финансовой стабильности компании. По мере того как эти двухместные машины с футуристичным золотистым дизайном будут появляться на улицах, станет ясно, насколько реален план Tesla по созданию общенациональной сети роботакси. Эта новость интересна и любителям технологий в Узбекистане, так как глобальное распространение автономного транспорта в будущем может полностью изменить городскую инфраструктуру.