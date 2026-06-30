Компания Anthropic представила платформу Claude Скиенке для ученых

·28·Технологии
Компания Anthropic представила платформу Claude Скиенке для ученых

Одна из ведущих компаний в области искусственного интеллекта Anthropic анонсировала новую платформу Claude Скиенке, направленную на радикальное упрощение процесса научных исследований. Это не просто новая модель, а цифровое рабочее пространство для ученых, объединяющее в единой среде различные базы данных, вычислительные конвейеры и аналитические инструменты. Данная разработка позволяет исследователям не отвлекаться на переключение между разными программами и сосредоточить все внимание непосредственно на открытиях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает дает.

Представители Anthropic подчеркивают, что Claude Скиенке не является новой моделью искусственного интеллекта. Она опирается на уже существующие модели, такие как Claude 3.5 Соннет или Claude 3 Опус. Основная цель компании — отказаться от предоставления модели в виде «сырья» и создать готовую рабочую среду для конкретных областей. Это похоже на адаптированную для научных исследований версию инструмента Claude Коде, предназначенного для разработчиков.

Широкие возможности для исследований

Платформа Claude Скиенке выступает в роли основного помощника, который помогает ученым управлять своими проектами. Особенности системы включают следующее:

  • возможность прямого подключения к более чем 60 крупным научным базам данных;
  • набор специализированных инструментов для изучения геномики, химии и структур белков;
  • функция создания небольших «субагентов» и делегирования задач для выполнения сложных операций;
  • отдельный АИ-модуль для проверки фактов (факт-чекер).
Особенно важной сегодня считается функция проверки фактов. Это связано с тем, что в научных статьях, написанных искусственным интеллектом, часто встречаются несуществующие источники или ошибочные расчеты. Claude Скиенке перепроверяет каждую цитату и цифру перед подготовкой к публикации, что повышает достоверность научных работ.

Вопросы прозрачности и безопасности

Воспроизводимость (репродукибилитй) научных результатов является одной из самых острых проблем современной науки. Чтобы решить эту проблему, Anthropic сохраняет точный код и историю среды создания каждой 3Д-структуры белка или химической схемы. Ученые могут редактировать графики и чертежи с помощью простых текстовых команд, а система автоматически изменяет лежащий в их основе программный код.

С точки зрения безопасности, Claude Скиенке может работать в частной инфраструктуре лабораторий. Это позволяет обрабатывать сверхсекретные данные исследований на локальном уровне, не отправляя их на серверы Anthropic. Специалисты из таких престижных учреждений, как Гладстоне Институтес и Аллен Институте, уже смогли с помощью этого инструмента создать сложные геномные браузеры всего за несколько дней.

Этот шаг компании Anthropic рассматривается как ответ на модель ГПТ-Росалинд, представленную OpenAI. Однако, если OpenAI сосредоточилась на улучшении биологической логики модели, то Anthropic выбрала путь автоматизации всего рабочего процесса. Ожидается, что эта конкуренция в итоге значительно ускорит темпы научных открытий.

AnthropicClaude ScienceИскусственный ИнтеллектТехнологииНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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