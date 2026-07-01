Лидер технологий автономного вождения Вайве выплатит сотрудникам 85 миллионов долларов

Британский стартап Вайве, разрабатывающий системы автономного вождения на базе искусственного интеллекта, объявил о программе обратного выкупа акций (тендер оффер) для своих сотрудников на сумму 85 миллионов долларов. Этот шаг позволит сотрудникам компании конвертировать часть принадлежащих им пакетов акций в наличные деньги. В настоящее время рыночная стоимость Вайве оценивается в 8,5 миллиарда долларов, что делает её одним из самых дорогих АИ-стартапов в Европе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Данная финансовая операция поддерживается существующими и новыми инвесторами компании. По данным TechCrunch, репутация компании еще больше укрепилась после раунда инвестиций Сериес Д на сумму 1,2 миллиарда долларов, проведенного в феврале. На том этапе такие технологические гиганты, как Microsoft, NVIDIA и Uber, вложили значительный капитал в проект Вайве. Это вторая крупная мера по обеспечению ликвидности в истории компании, первая из которых была реализована в мае 2024 года.

Стратегия удержания талантов

Метод, используемый Вайве, является частью растущего тренда среди современных АИ-стартапов. Чтобы предотвратить переход сотрудников к конкурентам или запуск ими собственных проектов, компании предоставляют им возможность получения дохода, не дожидаясь выхода на биржу (IPO) в течение многих лет. Это служит мощной мотивацией, особенно для высококвалифицированных инженеров.

В последние месяцы другие известные АИ-стартапы, такие как ElevenLabs, Декагон и Линеар, также провели подобные тендерные предложения для своих сотрудников. Инвесторы готовы выкупать акции компаний с такими темпами роста, так как верят, что в будущем стоимость этого бизнеса вырастет в несколько раз.

Уникальный технологический подход

В отличие от своих конкурентов, Вайве в своей системе автономного вождения не полагается на карты высокого разрешения (ХД). Разработанное компанией программное обеспечение полностью основано на нейронных сетях и обучается вождению на основе опыта, подобно человеку. Такая модель «универсального водителя» теоретически может работать в любой стране, при любых погодных условиях и на автомобилях разных марок без дополнительных настроек.

Будущие планы компании также весьма амбициозны. До конца текущего года Вайве планирует протестировать сервисы роботакси в партнерстве с Uber. Кроме того, достигнуто соглашение об интеграции этой системы искусственного интеллекта в автомобили нового поколения компании Nissan с 2027 года. В настоящее время штат компании превысил 1200 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.