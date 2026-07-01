Лидер технологий автономного вождения Вайве выплатит сотрудникам 85 миллионов долларов

·26·Технологии
Лидер технологий автономного вождения Вайве выплатит сотрудникам 85 миллионов долларов

Британский стартап Вайве, разрабатывающий системы автономного вождения на базе искусственного интеллекта, объявил о программе обратного выкупа акций (тендер оффер) для своих сотрудников на сумму 85 миллионов долларов. Этот шаг позволит сотрудникам компании конвертировать часть принадлежащих им пакетов акций в наличные деньги. В настоящее время рыночная стоимость Вайве оценивается в 8,5 миллиарда долларов, что делает её одним из самых дорогих АИ-стартапов в Европе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Данная финансовая операция поддерживается существующими и новыми инвесторами компании. По данным TechCrunch, репутация компании еще больше укрепилась после раунда инвестиций Сериес Д на сумму 1,2 миллиарда долларов, проведенного в феврале. На том этапе такие технологические гиганты, как Microsoft, NVIDIA и Uber, вложили значительный капитал в проект Вайве. Это вторая крупная мера по обеспечению ликвидности в истории компании, первая из которых была реализована в мае 2024 года.

Стратегия удержания талантов

Метод, используемый Вайве, является частью растущего тренда среди современных АИ-стартапов. Чтобы предотвратить переход сотрудников к конкурентам или запуск ими собственных проектов, компании предоставляют им возможность получения дохода, не дожидаясь выхода на биржу (IPO) в течение многих лет. Это служит мощной мотивацией, особенно для высококвалифицированных инженеров.

В последние месяцы другие известные АИ-стартапы, такие как ElevenLabs, Декагон и Линеар, также провели подобные тендерные предложения для своих сотрудников. Инвесторы готовы выкупать акции компаний с такими темпами роста, так как верят, что в будущем стоимость этого бизнеса вырастет в несколько раз.

Уникальный технологический подход

В отличие от своих конкурентов, Вайве в своей системе автономного вождения не полагается на карты высокого разрешения (ХД). Разработанное компанией программное обеспечение полностью основано на нейронных сетях и обучается вождению на основе опыта, подобно человеку. Такая модель «универсального водителя» теоретически может работать в любой стране, при любых погодных условиях и на автомобилях разных марок без дополнительных настроек.

Будущие планы компании также весьма амбициозны. До конца текущего года Вайве планирует протестировать сервисы роботакси в партнерстве с Uber. Кроме того, достигнуто соглашение об интеграции этой системы искусственного интеллекта в автомобили нового поколения компании Nissan с 2027 года. В настоящее время штат компании превысил 1200 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

WayveИскусственный ИнтеллектАвтономные АвтомобилиMicrosoftNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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