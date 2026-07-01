Ожидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцы

В результате очередной мощной вспышки на Солнце в сторону Земли движется огромный поток плазмы. По словам специалистов, это событие может стать самой сильной геомагнитной бурей с марта текущего года. Ожидается, что эта ситуация окажет значительное влияние не только на технологические системы, но и на здоровье людей. Об этом сообщает Ixbt.com.

На поверхности Солнца была зафиксирована вспышка максимального класса X; хотя в космическом масштабе она обладает средней интенсивностью, ее направление вызывает опасения. По данным ixbt.com, поскольку активные солнечные пятна расположены почти точно в направлении Земли, поток заряженных частиц ударит по нашей планете со всей силой.

Риски для технологических систем и связи

Согласно предварительным расчетам, почти наверняка ожидаемая магнитная буря достигнет уровня G3 (сильная буря). Хотя специалисты пока исключают экстремальные сценарии уровня G4, уровень G3 также считается серьезным испытанием для современных технологий. В частности, подобные явления могут негативно повлиять на спутниковую инфраструктуру.

Во время бури могут наблюдаться сбои в системах коротковолновой связи, ошибки в устройствах GPS-навигации и скачки напряжения в электросетях. На территории Узбекистана также не исключено временное снижение качества мобильной связи и интернета, так как ионизация в верхних слоях атмосферы препятствует распространению радиоволн.

Время и меры предосторожности

Предполагается, что фронт солнечной плазмы достигнет Земли в течение ближайших 24 часов. Результаты моделирования показывают, что основной удар придется на ночь или завтрашние утренние часы по ташкентскому времени. Это может привести к наблюдению полярного сияния в ночном небе даже в тех широтах, где оно обычно не видно.

Врачи рекомендуют гражданам с хроническими заболеваниями, особенно с проблемами артериального давления и сердечно-сосудистой системы, быть осторожными в период магнитной бури. В такие дни целесообразно избегать физических нагрузок, пить больше воды и соблюдать режим отдыха.

Стоит отметить, что текущий год приходится на пик 25-го цикла солнечной активности. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы подобные геомагнитные явления будут повторяться часто. Специалисты постоянно контролируют ситуацию и принимают меры по предотвращению возможных техногенных сбоев.