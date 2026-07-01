Ожидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцы

·2·Технологии
Ожидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцы

В результате очередной мощной вспышки на Солнце в сторону Земли движется огромный поток плазмы. По словам специалистов, это событие может стать самой сильной геомагнитной бурей с марта текущего года. Ожидается, что эта ситуация окажет значительное влияние не только на технологические системы, но и на здоровье людей. Об этом сообщает Ixbt.com.

На поверхности Солнца была зафиксирована вспышка максимального класса X; хотя в космическом масштабе она обладает средней интенсивностью, ее направление вызывает опасения. По данным ixbt.com, поскольку активные солнечные пятна расположены почти точно в направлении Земли, поток заряженных частиц ударит по нашей планете со всей силой.

Риски для технологических систем и связи

Согласно предварительным расчетам, почти наверняка ожидаемая магнитная буря достигнет уровня G3 (сильная буря). Хотя специалисты пока исключают экстремальные сценарии уровня G4, уровень G3 также считается серьезным испытанием для современных технологий. В частности, подобные явления могут негативно повлиять на спутниковую инфраструктуру.

Во время бури могут наблюдаться сбои в системах коротковолновой связи, ошибки в устройствах GPS-навигации и скачки напряжения в электросетях. На территории Узбекистана также не исключено временное снижение качества мобильной связи и интернета, так как ионизация в верхних слоях атмосферы препятствует распространению радиоволн.

Время и меры предосторожности

Предполагается, что фронт солнечной плазмы достигнет Земли в течение ближайших 24 часов. Результаты моделирования показывают, что основной удар придется на ночь или завтрашние утренние часы по ташкентскому времени. Это может привести к наблюдению полярного сияния в ночном небе даже в тех широтах, где оно обычно не видно.

Врачи рекомендуют гражданам с хроническими заболеваниями, особенно с проблемами артериального давления и сердечно-сосудистой системы, быть осторожными в период магнитной бури. В такие дни целесообразно избегать физических нагрузок, пить больше воды и соблюдать режим отдыха.

Стоит отметить, что текущий год приходится на пик 25-го цикла солнечной активности. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы подобные геомагнитные явления будут повторяться часто. Специалисты постоянно контролируют ситуацию и принимают меры по предотвращению возможных техногенных сбоев.

СолнцеМагнитная БуряТехнологииКосмосУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революционный шаг в имплантации мозга Neuralink: хирургическая операция стала безопаснееРеволюционный шаг в имплантации мозга Neuralink: хирургическая операция стала безопаснееСегодня, 12:26NASA планирует отправить на Луну ровер Промисе с ядерным двигателемNASA планирует отправить на Луну ровер Промисе с ядерным двигателемСегодня, 11:55Первое НАС-устройство от Xiaomi установило рекорд сразу после выхода в продажуПервое НАС-устройство от Xiaomi установило рекорд сразу после выхода в продажуСегодня, 11:26iPhone 17 Pro Max обошел Андроид-флагманы по объему продаж на рынке КитаяiPhone 17 Pro Max обошел Андроид-флагманы по объему продаж на рынке КитаяСегодня, 10:53Темпы освоения космоса растут: в июне в космос было запущено 28 ракетТемпы освоения космоса растут: в июне в космос было запущено 28 ракетСегодня, 09:50«Отец интернета» Винтон Серф в возрасте 83 лет покидает компанию Google«Отец интернета» Винтон Серф в возрасте 83 лет покидает компанию GoogleСегодня, 08:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря