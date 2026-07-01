Ожидается самая сильная геомагнитная буря за последние месяцы
В результате очередной мощной вспышки на Солнце в сторону Земли движется огромный поток плазмы. По словам специалистов, это событие может стать самой сильной геомагнитной бурей с марта текущего года. Ожидается, что эта ситуация окажет значительное влияние не только на технологические системы, но и на здоровье людей. Об этом сообщает Ixbt.com.
На поверхности Солнца была зафиксирована вспышка максимального класса X; хотя в космическом масштабе она обладает средней интенсивностью, ее направление вызывает опасения. По данным ixbt.com, поскольку активные солнечные пятна расположены почти точно в направлении Земли, поток заряженных частиц ударит по нашей планете со всей силой.
Риски для технологических систем и связиСогласно предварительным расчетам, почти наверняка ожидаемая магнитная буря достигнет уровня G3 (сильная буря). Хотя специалисты пока исключают экстремальные сценарии уровня G4, уровень G3 также считается серьезным испытанием для современных технологий. В частности, подобные явления могут негативно повлиять на спутниковую инфраструктуру.
Во время бури могут наблюдаться сбои в системах коротковолновой связи, ошибки в устройствах GPS-навигации и скачки напряжения в электросетях. На территории Узбекистана также не исключено временное снижение качества мобильной связи и интернета, так как ионизация в верхних слоях атмосферы препятствует распространению радиоволн.
Время и меры предосторожностиПредполагается, что фронт солнечной плазмы достигнет Земли в течение ближайших 24 часов. Результаты моделирования показывают, что основной удар придется на ночь или завтрашние утренние часы по ташкентскому времени. Это может привести к наблюдению полярного сияния в ночном небе даже в тех широтах, где оно обычно не видно.
Врачи рекомендуют гражданам с хроническими заболеваниями, особенно с проблемами артериального давления и сердечно-сосудистой системы, быть осторожными в период магнитной бури. В такие дни целесообразно избегать физических нагрузок, пить больше воды и соблюдать режим отдыха.
Стоит отметить, что текущий год приходится на пик 25-го цикла солнечной активности. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы подобные геомагнитные явления будут повторяться часто. Специалисты постоянно контролируют ситуацию и принимают меры по предотвращению возможных техногенных сбоев.
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