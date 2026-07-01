Солнечные панели на железных дорогах: стартап Sun-Ways совершает революцию в отрасли

·8·Технологии
Солнечные панели на железных дорогах: стартап Sun-Ways совершает революцию в отрасли

В энергетике начинается новая эра: теперь обычные железнодорожные рельсы могут превратиться в огромные электростанции. Швейцарский стартап Sun-Ways успешно протестировал технологию установки специальных солнечных панелей в пространстве между железнодорожными путями. Эта инновация позволяет производить чистую энергию, не занимая дополнительные земельные участки. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

Особенность новой системы заключается в том, что фотоэлектрические панели устанавливаются между стандартными железнодорожными рельсами и абсолютно не мешают движению поездов. Выработанная электроэнергия может быть передана в общую сеть, на ближайшие станции, терминалы или даже на сам движущийся поезд. Это способствует повышению автономности транспортной системы.

Быстрая установка и высокая безопасность

Основатель Sun-Ways Джозеф Скудери отметил, что проект дал ожидаемые результаты как с точки зрения безопасности, так и эффективности. По данным ixbt.com, за время испытаний по этим панелям проехало более 11 000 поездов, при этом стабильность устройств и безопасность движения поездов не пострадали. Панели крепятся к рельсам с помощью специальной системы «блокировки».

Процесс установки также представляет собой высокотехнологичное решение. Специальная машина, разработанная в сотрудничестве с компанией Scheuchzer AG, способна укладывать до 300 метров солнечных панелей в час. За один рабочий день можно разместить более 500 панелей между рельсами. Это значительно более быстрый и экономичный метод по сравнению со строительством традиционных солнечных ферм.

Энергетическая эффективность и преимущества

Что касается технических характеристик, длина каждой панели составляет примерно 2 метра, а мощность — 380 W. В результате одного рабочего дня установленные панели будут иметь общую производственную мощность 190 kW. Ниже приведены основные преимущества данной технологии:

  • Отсутствие необходимости в покупке или освоении новых земельных участков;
  • Двойное использование существующей инфраструктуры (железных дорог);
  • Отсутствие затрат на проектирование или укрепление оснований зданий;
  • Минимальный уровень воздействия на окружающую среду.
Для таких стран, как Узбекистан, с большим количеством солнечных дней и разветвленной железнодорожной сетью, эта технология может быть очень перспективной в будущем. В то время как в нашей стране растет внимание к возобновляемым источникам энергии, использование железнодорожных линий в энергетических целях, несомненно, значительно повысит экономическую эффективность.

В настоящее время Sun-Ways работает над расширением этого проекта и его выводом на международный рынок. Если эта технология станет популярной в глобальном масштабе, тысячи километров железных дорог по всему миру превратятся в источник зеленой энергии.

Солнечные ПанелиSun-WaysЖелезная ДорогаТехнологииЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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