Дум в космосе: легендарную игру запустили на спутнике РУВДС

·4·Технологии
Дум в космосе: легендарную игру запустили на спутнике РУВДС

Легендарный шутер Дум запустили на специальной спутниковой платформе компании РУВДС. Этот необычный эксперимент провели в рамках открытого тестирования аппарата, предоставив пользователям возможность испытывать собственное программное обеспечение непосредственно на орбите. Об этом иксбт.ком сообщает .

Как пишет иксбт.ком, на этот раз для запуска игры использовали бортовой компьютер Распберрй Pi Зеро. Подключение к вычислительной среде спутника обеспечила система Консоле Гате, созданная в сотрудничестве РУВДС и ОКБ «Пятое поколение».

Возможности орбитальной платформы

Напомним, спутник РУВДССат1 был выведен в космос в феврале этого года. Основная задача аппарата — предоставить разработчикам и радиолюбителям возможность тестировать свои программы в реальных космических условиях.

Текущие открытые испытания стали финальным этапом работы спутника. За прошедшее время аппарат не только тестировал программное обеспечение, но и участвовал в обеспечении связи со стратосферной платформой над Северным полюсом, а также в испытаниях системы информационной безопасности для космической техники.

Испытания на необычном устройстве

Запуск Дум в космосе стал одним из самых заметных экспериментов проекта. Подобные опыты наглядно показывают, насколько орбитальные платформы подходят для выполнения различных сложных программных решений и задач.

По мнению специалистов, такие проекты в будущем расширят возможности тестирования различных вычислений и технологических решений в космосе с помощью малых спутников.

DoomRUVDSКосмосRaspberry PiПрограммное Обеспечение
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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