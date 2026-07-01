Sony совершает революцию в игровой индустрии: диски PlayStation уходят в историю

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о стратегическом решении, которое ознаменует большой поворот в индустрии видеоигр. Согласно официальному заявлению компании, выпуск новых игр для консолей PlayStation на физических дисках будет полностью прекращен. Этот шаг означает полный переход глобального игрового рынка на цифровой формат, и отраслевые эксперты оценивают это как конец эпохи физических носителей. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно плану, начиная с января 2028 года, все новые игры, выходящие на платформе PlayStation, будут распространяться исключительно в цифровом формате. Sony объяснила это решение пожеланиями потребителей и резким изменением рыночной конъюнктуры. В настоящее время большинство геймеров предпочитают скачивать игры напрямую из интернета, а не покупать их в магазинах.

Шаг навстречу цифровому будущему

Представители Sony отметили, что спрос на цифровой контент в несколько раз превысил интерес к физическим дискам. Эта тенденция отчетливо наблюдается не только в развитых странах, но и на развивающихся рынках, таких как Узбекистан. Среди местных геймеров также становится популярным совершение покупок через PlayStation Store и использование сервисов по подписке.

После установленного срока все новые проекты будут продаваться только через цифровой магазин PlayStation Store или с помощью кодов, предоставляемых официальными ритейлерами. Это изменение позволит снизить затраты на производство и доставку игр, а также даст пользователям возможность скачивать новый контент сразу после его выхода.

Важным моментом является то, что эта новость не касается игр, выпущенных или запланированных к выпуску до конца 2027 года. Копии старых игр на дисках продолжат продаваться в магазинах, и их поддержка не будет прекращена. Sony обещает сохранить для пользователей возможность выбора места покупки игр.

Инновации и новые возможности

Компания намерена направить ресурсы на развитие инновационных способов доступа к контенту, а не на производство физических копий и логистику. Это будет способствовать созданию новых удобств в таких направлениях, как облачные технологии и увеличение скорости загрузки. Цель Sony — обеспечить геймерам «игровой опыт мирового уровня».

По мнению экспертов, решение Sony может стать примером и для других гигантов, включая Microsoft и Nintendo. В будущем стандартным станет производство консолей без дисководов (Digital Edition). Ожидается, что это, в свою очередь, положительно повлияет на дизайн и стоимость устройств.