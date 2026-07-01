Sony совершает революцию в игровой индустрии: диски PlayStation уходят в историю

·4·Технологии
Sony совершает революцию в игровой индустрии: диски PlayStation уходят в историю

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о стратегическом решении, которое ознаменует большой поворот в индустрии видеоигр. Согласно официальному заявлению компании, выпуск новых игр для консолей PlayStation на физических дисках будет полностью прекращен. Этот шаг означает полный переход глобального игрового рынка на цифровой формат, и отраслевые эксперты оценивают это как конец эпохи физических носителей. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно плану, начиная с января 2028 года, все новые игры, выходящие на платформе PlayStation, будут распространяться исключительно в цифровом формате. Sony объяснила это решение пожеланиями потребителей и резким изменением рыночной конъюнктуры. В настоящее время большинство геймеров предпочитают скачивать игры напрямую из интернета, а не покупать их в магазинах.

Шаг навстречу цифровому будущему

Представители Sony отметили, что спрос на цифровой контент в несколько раз превысил интерес к физическим дискам. Эта тенденция отчетливо наблюдается не только в развитых странах, но и на развивающихся рынках, таких как Узбекистан. Среди местных геймеров также становится популярным совершение покупок через PlayStation Store и использование сервисов по подписке.

После установленного срока все новые проекты будут продаваться только через цифровой магазин PlayStation Store или с помощью кодов, предоставляемых официальными ритейлерами. Это изменение позволит снизить затраты на производство и доставку игр, а также даст пользователям возможность скачивать новый контент сразу после его выхода.

Важным моментом является то, что эта новость не касается игр, выпущенных или запланированных к выпуску до конца 2027 года. Копии старых игр на дисках продолжат продаваться в магазинах, и их поддержка не будет прекращена. Sony обещает сохранить для пользователей возможность выбора места покупки игр.

Инновации и новые возможности

Компания намерена направить ресурсы на развитие инновационных способов доступа к контенту, а не на производство физических копий и логистику. Это будет способствовать созданию новых удобств в таких направлениях, как облачные технологии и увеличение скорости загрузки. Цель Sony — обеспечить геймерам «игровой опыт мирового уровня».

По мнению экспертов, решение Sony может стать примером и для других гигантов, включая Microsoft и Nintendo. В будущем стандартным станет производство консолей без дисководов (Digital Edition). Ожидается, что это, в свою очередь, положительно повлияет на дизайн и стоимость устройств.

SonyPlayStationВидеоигрыТехнологииКонсоль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

США сняли запрет с самых мощных моделей искусственного интеллекта компании AnthropicСША сняли запрет с самых мощных моделей искусственного интеллекта компании AnthropicСегодня, 20:20OpenAI представляет специальную клавиатуру Кодекс для разработчиковOpenAI представляет специальную клавиатуру Кодекс для разработчиковСегодня, 19:56Google представила нового ИИ-агента Gemini Спарк для пользователей МакGoogle представила нового ИИ-агента Gemini Спарк для пользователей МакСегодня, 19:54Sony совершает революцию в игровой индустрии: эра дисков PlayStation закончится в 2028 годуSony совершает революцию в игровой индустрии: эра дисков PlayStation закончится в 2028 годуСегодня, 19:30Стартап Венике AI стал «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларовСтартап Венике AI стал «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларовСегодня, 19:27Илон Маск вдвое снизил цены на Starlink для жителей МемфисаИлон Маск вдвое снизил цены на Starlink для жителей МемфисаСегодня, 19:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря