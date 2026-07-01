Honda меняет стратегию: вместо электромобилей — дата-центры

·25·Технологии
Honda меняет стратегию: вместо электромобилей — дата-центры

Японский автогигант Honda решил неожиданно изменить вектор своего бизнеса. Компания начала перенаправлять аккумуляторы, производимые на заводах в США, не на электромобили, а на нужды дата-центров и систем хранения энергии. Этот шаг обусловлен нестабильностью на мировом автомобильном рынке и растущим спросом на технологическую инфраструктуру. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным Никкеи Асиа, с этой недели Honda запустила производство батарей, предназначенных для систем хранения энергии. Это изменение произошло через три месяца после того, как компания отменила свои программы по электромобилям в США. Аккумуляторы, которые изначально планировалось производить на заводе в штате Огайо в партнерстве с ЛГ Энергй Солутион, теперь будут служить не на дорогах, а в серверных комнатах.

Изменения на рынке и экономические причины

Основной причиной такого решения Honda стало падение спроса на электромобили на рынке США. Отмена государственных налоговых льгот снизила интерес потребителей к данному виду транспорта. В результате компания объявила, что в прошлом финансовом году понесла убытки в размере 15,7 миллиарда долларов из-за пересмотра стратегии и структурных изменений.

Тем не менее, Honda не стала прекращать совместное предприятие с ЛГ Энергй. Напротив, вслед за конкурентами, такими как Tesla, Ford и GM, компания осознала, что бизнес по производству аккумуляторов сам по себе является прибыльным направлением. В настоящее время рынок стационарных систем хранения энергии растет на 32% в год, что открывает новые возможности для автопроизводителей.

Перспективы систем хранения энергии

Согласно отчетам СЭИА и Бенчмарк Минералс, в первом квартале текущего года были установлены системы хранения энергии мощностью 9,7 ГВт⋅ч. Таким количеством батарей можно было оснастить около 120 тысяч электромобилей. Эксперты прогнозируют, что к концу десятилетия объем этого рынка вырастет в три раза.

  • Обеспечение бесперебойной работы дата-центров;
  • Стабилизация электрических сетей;
  • Эффективное использование солнечной и ветровой энергии;
  • Накопление резервов в периоды снижения цен на энергию.
Это направление не только перспективно, но и крайне прибыльно. Например, Tesla получает до 30% валовой прибыли от своих устройств Мегапак и Повервалл, что вдвое превышает прибыль от продажи автомобилей. Honda также стремится войти в эту высокорентабельную цепочку.

В условиях Узбекистана резервные аккумуляторы для дата-центров и возобновляемых источников энергии также являются актуальной темой. Приход таких крупных брендов, как Honda, в эту сферу, несомненно, будет способствовать удешевлению и популяризации технологий хранения энергии в будущем. Несмотря на то, что компания несколько отступила с рынка электромобилей, она пытается сохранить свои позиции в глобальной энергетической трансформации.

HondaТехнологииАккумуляторыData-centerTesla
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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