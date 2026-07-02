Производительность Стеам Мачине может отличаться до 15% из-за конфигурации памяти

Стало известно, что игровые устройства Стеам Мачине от компании Валве, несмотря на принадлежность к одной модели, могут существенно различаться по производительности. По сообщению издания Иксбт.ком, в некоторых играх эта разница достигает 15%, а в определенных задачах — даже 20%. Основной причиной такой странной ситуации стало использование разных модулей оперативной памяти (RAM). Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Дело в том, что консоли Стеам Мачине выходят на продажу в двух конфигурациях: в первом случае установлен один модуль памяти объемом 16 GB, во втором — два модуля по 8 GB. С технической точки зрения один модуль приводит к работе памяти в одноканальном режиме, тогда как два модуля обеспечивают двухканальный режим. Двухканальный режим обычно отличается более высокой скоростью обмена данными.

Результаты тестов в играх

Тесты, проведенные Гамерс Нексус, показали, что при очень высокой нагрузке на графический процессор (GPU) разница между режимами памяти почти незаметна (менее 1%). Однако в современных играх, которые больше зависят от процессора, ситуация совершенно иная. Например, в Старфиелд и Resident Evil 4 производительность различалась на 3-4%, а в Балдур'с Гате 3 этот показатель приблизился к 9%.

Самый интересный случай наблюдался при снижении настроек графики. При выборе низких настроек в разрешении Фулл ХД разница в производительности в Балдур'с Гате 3 выросла до 15,3%. Это означает, что в условиях, когда общая мощность системы не является определяющим фактором, конфигурация памяти напрямую влияет на плавность игры.

Разница заметна не только в играх, но и в повседневных задачах. Например, при работе с архиватором 7зип двухканальный режим оказался почти на 20% быстрее одноканального. Хотя этот показатель не является приоритетным для игровой консоли, он дает представление об общей эффективности устройства.

Причина проблемы и решение

Также стало известно, почему компания Валве пошла на такой шаг. Согласно данным, компания не имела возможности закупить на рынке достаточное количество однотипных модулей памяти. Чтобы не останавливать производственный процесс, они были вынуждены использовать любые подходящие модули памяти, доступные на тот момент.

Хорошая новость для пользователей и энтузиастов заключается в том, что Стеам Мачине технически основан на архитектуре персонального компьютера (ПК). Это значит, что если пользователь обнаружит в своем устройстве один модуль 16 GB, он может легко заменить его на два модуля по 8 GB или самостоятельно обновить систему памяти. Это позволит значительно увеличить частоту кадров (FPS) в играх.