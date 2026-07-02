Изучение космоса под угрозой: миллионы спутников могут «ослепить» небо

Миллионы спутников, запуск которых на орбиту Земли запланирован в ближайшее десятилетие, могут нанести серьезный удар по фундаментальной астрономии. Специалисты Европейской южной обсерватории (ЭСО) и центра КПС Международного астрономического союза призывают ограничить количество аппаратов на низкой околоземной орбите на глобальном уровне. По мнению ученых, для продолжения исследования космоса число устройств на орбите не должно превышать 100 тысяч. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На сегодняшний день в рамках таких крупных проектов, как Starlink, Лео, ГуоВанг и других, планируется запуск в общей сложности почти 1,7 миллиона спутников. По данным Иксбт.ком, этот показатель в 17 раз превышает лимит, считающийся безопасным. Как отметил научный сотрудник ЭСО Оливье Хайнот, наличие 100 тысяч аппаратов начнет создавать серьезные препятствия в работе телескопов, подобные техническим сбоям.

Световое загрязнение и проблема телескопов

Увеличение числа спутников приводит не только к появлению ярких линий на снимках телескопов, но и к повышению общего светового фона ночного неба. Устройства рассеивают свет Солнца, Луны и звезд, искусственно освещая небо. В результате для наземных обсерваторий наблюдение за далекими галактиками и тусклыми небесными телами станет невозможным.

Разработанная учеными компьютерная модель показала, что наличие до 60 тысяч аппаратов на орбите не оказывает существенного влияния на качество наблюдений. Однако после превышения этого показателя световое загрязнение резко возрастает. Это снижает эффективность крупных проектов, таких как недавно запущенная обсерватория Вера Rubin.

Отдельную обеспокоенность вызывают планы американской компании Рефлект Орбитал. Эта компания намерена запустить спутники со специальными отражающими поверхностями, направляющими солнечный свет на Землю. По расчетам исследователей, запуск даже 10% таких аппаратов увеличит яркость ночного неба на 20–30%. Эти устройства будут выглядеть в небе так же ярко, как планета Венера, что может полностью вывести из строя астрономические приборы.

Эта проблема неизбежно ощутится и в таких регионах, как Узбекистан, где небо чистое и благоприятное для астрономических наблюдений. Если не будут приняты ограничения на глобальном уровне, человечество в будущем может лишиться возможности изучать глубокие слои космоса. Специалисты призывают космические компании соблюдать баланс между технологическим прогрессом и научными исследованиями.