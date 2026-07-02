Российская платформа Финуслуги вернулась в App Store под названием МйХабитТрак

Финансовый маркетплейс «Финуслуги», созданный Московской биржей, разместил свое мобильное приложение в App Store под новым названием, чтобы обойти ограничения компании Apple. В настоящее время приложение опубликовано под именем МйХабитТрак и доступно для скачивания пользователям iPhone. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, пресс-служба сервиса подтвердила, что в новом приложении сохранены все основные функции платформы «Финуслуги». Также сообщается, что в данной версии программы для пользователей добавлен ряд новых возможностей. Подобные «замаскированные» приложения обычно служат единственным способом сохранения присутствия на цифровых рынках для компаний, попавших под санкции.

«Финуслуги» — это платформа, объединяющая широкий спектр финансовых услуг, с помощью которой пользователи могут открывать банковские вклады, оформлять потребительские кредиты, а также приобретать паи различных инвестиционных фондов и региональные облигации. Кроме того, на платформе доступны страховые услуги, включая такие продукты, как автострахование и ипотечное страхование.

Санкции и политика Apple

Повторное появление данного приложения напрямую связано с международными санкциями. Для справки: в июне 2026 года правительство Канады ввело ограничения в отношении Московской и Санкт-Петербургской бирж. После этого все финансовые приложения, принадлежащие этим структурам, были удалены из крупных платформ, таких как App Store и Google Play.

В мире технологий подобные случаи наблюдаются не впервые. Банки и финансовые организации под санкциями часто пытаются разместить свои приложения в магазинах под другими именами и с нейтральным дизайном. Однако модераторы Apple блокируют такие приложения, как только обнаруживают их. Пока неизвестно, сколько времени приложение МйХабитТрак продержится в магазине.

Для пользователей из Узбекистана эта новость важна с точки зрения понимания строгого контроля в экосистеме Apple и влияния санкций. Если вы пользуетесь услугами данного сервиса, рекомендуется учитывать, что приложение может быть удалено в любое время без предупреждения. На данный момент приложение предлагает следующие услуги:

Дистанционное управление банковскими вкладами;

Подача заявок на потребительские кредиты;

Страховые полисы ОСАГО и КАСКО;

Доступ к рынку инвестиций и облигаций.

Резюмируя, российский финансовый сектор продолжает бороться с западными технологическими ограничениями. Хотя такие приложения, как МйХабитТрак, создают временное удобство для пользователей, их долгосрочная стабильность остается под вопросом.