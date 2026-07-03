Цена искусственного интеллекта: Google и Amazon не выполняют экологические обещания?

·5·Технологии
Цена искусственного интеллекта: Google и Amazon не выполняют экологические обещания?

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) приводит не только к цифровой революции, но и к серьезному экологическому кризису. Последние отчеты об устойчивом развитии, опубликованные технологическими гигантами Google и Amazon, показывают, что гонка по внедрению AI резко увеличила объем вредных выбросов в окружающую среду. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Согласно данным отчетов, общие выбросы углекислого газа компании Google выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. У Amazon этот показатель составил 16%. Обе компании обещали достичь нулевого уровня выбросов (net-zero) в ближайшие годы, однако огромная потребность новых технологий в энергии и воде ставит достижение этих целей под вопрос.

Центры обработки данных и энергопотребление

Хотя компании в своих отчетах напрямую не винят AI в росте выбросов, косвенные улики указывают именно на это. Google и Amazon признали, что за последний год энергопотребление для поддержки AI-систем значительно возросло. Даже несмотря на инвестиции Google в возобновляемые источники энергии, компания вынуждена полагаться на газовые электростанции для обеспечения мощностей AI.

Основная проблема связана с так называемыми выбросами третьего уровня — «Scope 3». В эту категорию входят товары и услуги, которые компания не контролирует напрямую, но которые необходимы для ее деятельности. Например, закупка мощных GPU (графических процессоров) для AI и строительство огромных дата-центров. Такие выбросы у Google увеличились вдвое по сравнению с показателями 2019 года.

Ситуация у Amazon выглядит еще сложнее. Компания сообщила, что к 2025 году ввела в эксплуатацию больше мощностей дата-центров в глобальном масштабе, чем любая другая компания. Только за четвертый квартал было добавлено более 1,2 ГВт мощности. Такое расширение затрудняет выполнение экологических обязательств, так как новые объекты требуют колоссального количества энергии.

Экологический баланс и перспективы будущего

Интересно, что обе компании посвятили в своих отчетах несколько страниц потенциальной пользе AI для окружающей среды. Они подчеркивают, что AI поможет в борьбе с изменением климата, однако текущие цифры пока говорят об обратном. По мнению экспертов, технологическим гигантам придется серьезно пересмотреть свои бизнес-модели.

Эта тенденция имеет важное значение и для развивающихся стран, таких как Узбекистан. Рост экологического следа глобальных техкомпаний влияет на климат всей планеты. В то же время это означает, что при цифровизации и внедрении AI-технологий в нашей стране необходимо уделять особое внимание энергоэффективности. В будущем решающую роль, как ожидается, сыграют следующие факторы:

  • Полный перевод дата-центров на «зеленую» энергию;
  • Повышение энергоэффективности GPU и другого оборудования;
  • Инвестиции в технологии улавливания углекислого газа;
  • Снижение вычислительных мощностей за счет оптимизации AI-алгоритмов.
В заключение можно сказать, что гонка искусственного интеллекта — это не только борьба алгоритмов и скоростей, но и серьезное испытание для ресурсов нашей планеты. Проблемы таких лидеров, как Google и Amazon, служат серьезным предупреждением для всего технологического мира.

GoogleAmazonИскусственный ИнтеллектЭкологияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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