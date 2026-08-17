На мировом футбольном рынке взорвалась настоящая трансферная «бомба». Каталонская «Барселона» клуб «Манчестер Сити»опорного полузащитника «горожан», обладателя «Золотого мяча» Родри достигла полного соглашения с английским клубом по трансферу.

По словам самого надежного инсайдера мирового футбола Фабрицио Романо руководство «горожан» приняло последнее официальное предложение каталонцев, и стороны ударили по рукам.

Предложение в размере 70 миллионов евро и условия

Этот трансфер стал главной и самой дорогой целью каталонцев в летнее трансферное окно:

Сумма трансфера: Ранее стало известно, что «Барселона» отправила предложение за 30-летнего испанского полузащитника, включавшее 60 миллионов евро гарантированного платежа и дополнительные 10 миллионов евро в виде бонусов — всего 70 миллионов евро;

Семилетний период в Манчестере: Родри выступал за «Манчестер Сити» с сезона-2019/20 и стал центральной фигурой, определявшей игровую систему команды;

Статистика последнего сезона: В минувшем сезоне испанская звезда провела 21 матч в английской Премьер-лиге и забила один гол.

Обладатель «Золотого мяча», выигравший все трофеи

Родри прибывает в каталонский клуб в статусе абсолютного победителя, покорившего все возможные вершины современного футбола:

На международном и континентальном уровне: победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в составе сборной Испании;

Клубная гегемония: в составе «Манчестер Сити» Родри выиграл Лигу чемпионов УЕФА, АПЛ (несколько раз), Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Этот трансфер оценивается как решающий шаг на пути к превращению «Барселоны» под руководством Ханси Флика в главного фаворита не только Ла Лиги, но и нового сезона Лиги чемпионов УЕФА.

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