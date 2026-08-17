Сенсация во Франции: «Ланс» победил ПСЖ и завоевал Суперкубок

·27·Спорт
Сенсация во Франции: «Ланс» победил ПСЖ и завоевал Суперкубок

Новый футбольный сезон во Франции начался с настоящей сенсации. В матче за Суперкубок страны (Трофей чемпионов) действующий обладатель национального кубка «Ланс» принял на своем поле — великолепном стадионе «Боллар-Делелис» — звездный парижский «ПСЖ» обладатель титула чемпиона Лиги 1.

В бескомпромиссном и богатом на борьбу матче хозяева победили со счетом 1:0 и впервые в своей истории впервые завоевали Суперкубок Франции.

Гол Товена на 32-й минуте и красная карточка на 39-й

Исход встречи был определен еще в первом тайме после нескольких эпизодов, которые резко изменили ход игры:

  • Победный гол Товена: На 32-й минуте опытный нападающий «Ланса» Флориан Товен точно пробил по воротам парижан и открыл счет (1:0);

  • Удаление игрока «Ланса»: Всего через семь минут, на 39-й минуте, защитник хозяев Антонио был удален с поля. В результате «Ланс» был вынужден провести более 50 минут матча вдесятером;

  • Безрезультатное давление ПСЖ: Парижский гранд при участии таких звезд, как Кварацхелия, Витинья, Хакими и вышедший на замену Дембеле, непрерывно давил на ворота соперника, но так и не смог взломать надежную оборону;

  • Удаление Мендеша: Незадолго до финального свистка, на 87-й минуте, защитник ПСЖ Нуну Мендеш также получил прямую красную карточку и покинул поле.

Суперкубок Франции. Финал

  • «Ланс» — «ПСЖ» — 1:0

  • 16 августа, стадион «Боллар-Делелис»

  • Гол: Товен (32).

  • Состав «Ланса»: Риссер, Антонио, Ганиу, Иванович (Агилар, 46), Титрауи (Хайдара, 81), Абдулхамид, Кюизанс (Булатович, 65), Навроски, Сима (Фофана, 75), Товен (Скурас, 75), Удол.

  • Состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забари, Пачо, Дин (Мендеш, 60), Бералдо (Руис, 60), Витинья, Заир-Эмери (Дро, 82), Аклиуш (Дембеле, 60), Кварацхелия (Майюлу, 70), Дуе.

  • Предупреждения: Дуе (64), Руис (89), Хакими (90), Булатович (90).

  • Удаления: Антонио (39) — Мендеш (87).

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ЛансПСЖФлориан ТовенФранция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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