Выводы Моуринью: в каком состоянии «Реал» входит в новый сезон?

·29·Спорт
Выводы Моуринью: в каком состоянии «Реал» входит в новый сезон?

Мадридский «Реал» клуб в немецком городе Гельзенкирхен обыграл «Шальке-04» со счётом 3:0. Голы Килиана Мбаппе, Дина Хёйсена и Эспина принесли «королевскому клубу» уверенную победу.

После матча главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что полностью доволен игрой команды на поле, а также рассказал о физической форме футболистов и уровне их готовности к предстоящим официальным матчам.

«Есть разница в темпе, но идеи обретают форму»

Опытный португальский специалист отметил состояние игроков, присоединившихся к предсезонному сбору в разное время, и оценил общий процесс следующим образом:

«Команда показала себя с очень хорошей стороны. Что касается некоторых футболистов, они присоединились к команде позже и пока не демонстрируют такой же интенсивности, как ребята, которые находятся здесь дольше. Конечно, чувствуется небольшая разница в темпе, но наши основные идеи постепенно полностью воплощаются на поле».

Игроки высокого класса и высокая мотивация

Моуринью отдельно отметил мастерство футболистов и их действия как единой команды:

  • Игра с мячом и без мяча: «У нас есть великолепные игроки высокого уровня. Как команда мы очень хорошо и слаженно действуем как с мячом, так и без него»;

  • Последний тест перед настоящей битвой: «Это была отличная проверка. Она стала последней и очень полезной тренировочной задачей перед началом самого интересного этапа — настоящей борьбы, которую мы очень любим»;

  • Командный дух: «Мы все отлично мотивированы, и футболисты настроены так же боевито. Те, кто приехал раньше, и те, кто присоединился в последние дни, серьёзно готовились, чтобы быть в хорошей форме. На поле есть взаимопонимание и единство. Мы постепенно становимся настоящей командой».

Содержательная игра «королевского клуба» в контрольных матчах и уверенные заявления тренерского штаба показывают, что «Реал» входит в новый сезон главным претендентом на победу во всех турнирах.

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Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеШальке-04Новый Сезон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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