Выводы Моуринью: в каком состоянии «Реал» входит в новый сезон?
Мадридский «Реал» клуб в немецком городе Гельзенкирхен обыграл «Шальке-04» со счётом 3:0. Голы Килиана Мбаппе, Дина Хёйсена и Эспина принесли «королевскому клубу» уверенную победу.
После матча главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что полностью доволен игрой команды на поле, а также рассказал о физической форме футболистов и уровне их готовности к предстоящим официальным матчам.
«Есть разница в темпе, но идеи обретают форму»
Опытный португальский специалист отметил состояние игроков, присоединившихся к предсезонному сбору в разное время, и оценил общий процесс следующим образом:
«Команда показала себя с очень хорошей стороны. Что касается некоторых футболистов, они присоединились к команде позже и пока не демонстрируют такой же интенсивности, как ребята, которые находятся здесь дольше. Конечно, чувствуется небольшая разница в темпе, но наши основные идеи постепенно полностью воплощаются на поле».
Игроки высокого класса и высокая мотивация
Моуринью отдельно отметил мастерство футболистов и их действия как единой команды:
Игра с мячом и без мяча: «У нас есть великолепные игроки высокого уровня. Как команда мы очень хорошо и слаженно действуем как с мячом, так и без него»;
Последний тест перед настоящей битвой: «Это была отличная проверка. Она стала последней и очень полезной тренировочной задачей перед началом самого интересного этапа — настоящей борьбы, которую мы очень любим»;
Командный дух: «Мы все отлично мотивированы, и футболисты настроены так же боевито. Те, кто приехал раньше, и те, кто присоединился в последние дни, серьёзно готовились, чтобы быть в хорошей форме. На поле есть взаимопонимание и единство. Мы постепенно становимся настоящей командой».
Содержательная игра «королевского клуба» в контрольных матчах и уверенные заявления тренерского штаба показывают, что «Реал» входит в новый сезон главным претендентом на победу во всех турнирах.
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