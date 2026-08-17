Мареска раскрыл причины поражения от «Арсенала» со счётом 0:3

·35·Спорт
Мареска раскрыл причины поражения от «Арсенала» со счётом 0:3

Старт нового сезона в Англии «Манчестер Сити» и его новый главный тренер Энцо Мареска начали с неожиданного крупного поражения. В матче за Суперкубок Англии (ФА Коммунитй Шиелд) на стадионе «Уэмбли» действующий чемпион «Арсенал» трижды поразил ворота «горожан», не пропустив в ответ ни одного мяча.

После матча в эфире «BBC Радио 5 Ливе» итальянский специалист подробно объяснил ошибки своей команды в первой официальной игре и почему спасти матч не удалось.

Гол на 23-й секунде и упущенные возможности

Мареска отметил, что быстрый гол, забитый уже на первой минуте, серьёзно повлиял на исход встречи:

«Думаю, быстрый гол, который мы пропустили уже на 23-й секунде, к сожалению, повлиял на весь ход игры. Я расстроен, потому что в матчах такого высокого уровня команды очень близки по классу. Если пропускаешь в игре против таких соперников, вернуться в матч становится чрезвычайно сложно.

Однако наша реакция после гола была намного лучше. До того как они забили второй мяч, у нас было три-четыре очень хороших возможности сравнять счёт. Но, к сожалению, мы не смогли ими воспользоваться и пропустили второй гол. После счёта 0:2 ситуация стала ещё сложнее».

«Впереди много работы: сосредоточимся на АПЛ»

Главный тренер «Сити» отметил, что сезон только начался и над этими ошибками необходимо серьёзно работать:

  • Ошибки и новый этап: «После первого гола я был довольно доволен действиями команды, потому что мы создавали моменты и владели инициативой. Второй гол стал следствием наших ошибок, но сезон только начался»;

  • Подготовка к старту Премьер-лиги: «В следующее воскресенье начнутся матчи Премьер-лиги, и теперь мы должны полностью сосредоточиться на чемпионате»;

  • Аспекты, требующие улучшения: «Нам ещё предстоит много работать. Есть немало аспектов, которые необходимо улучшить. Даже если бы мы победили, оставались бы моменты, которые нужно было бы усилить».

Подопечные Энцо Марески уже в первом туре Английской Премьер-лиги постараются на «Уэмбли» сделать правильные выводы из поражения и реабилитироваться в глазах болельщиков.

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Манчестер СитиАрсеналЭнцо МарескаУэмблиБи-Би-Си
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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