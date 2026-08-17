Найден художественный клад стоимостью €9 млн: возвращены украденные картины знаменитых художников

·78·Мир
Найден художественный клад стоимостью €9 млн: возвращены украденные картины знаменитых художников

В Италии нашли знаменитые картины общей стоимостью более 9 миллионов евро, украденные из музея в марте. Среди произведений — редкие работы Ренуара, Матисса и Сезанна.

Двое воров проникли в фонд «Магнани-Рокка» на севере Италии. Они взломали дверь, забрали ценные картины и скрылись через сад.

Самое удивительное — всё ограбление длилось всего три минуты.

Среди картин, найденных карабинерами подразделения по защите культурного наследия Италии:

Пьер-Огюст Ренуар — «Рыбы»;

Поль Сезанн — «Натюрморт с вишнями»;

Анри Матисс — «Терраса».

Сокровища музея возвращены

Правоохранительные органы обнаружили украденные произведения искусства и вернули их фонду «Магнани-Рокка».

ИталияПьер-Огюст РенуарАнри МатиссПоль СезаннМаньяни-Рокка
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Иран объявил награду за поимку американских военнослужащихИран объявил награду за поимку американских военнослужащихСегодня, 10:08В Венгрии потерпел крушение автобус с паломникамиВ Венгрии потерпел крушение автобус с паломникамиСегодня, 09:57«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое название«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое названиеСегодня, 06:03Роналду и Джорджина наконец поженились в символичную дату: первое видео и фото разлетелись по Сети! (видео)Роналду и Джорджина наконец поженились в символичную дату: первое видео и фото разлетелись по Сети! (видео)Сегодня, 06:00Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человекЗемлетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человекСегодня, 05:54Почему прекращение публикации статистики баллистических ударов вызвало большой резонанс?Почему прекращение публикации статистики баллистических ударов вызвало большой резонанс?Вчера, 23:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов