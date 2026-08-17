Найден художественный клад стоимостью €9 млн: возвращены украденные картины знаменитых художников
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В Италии нашли знаменитые картины общей стоимостью более 9 миллионов евро, украденные из музея в марте. Среди произведений — редкие работы Ренуара, Матисса и Сезанна.
Двое воров проникли в фонд «Магнани-Рокка» на севере Италии. Они взломали дверь, забрали ценные картины и скрылись через сад.
Самое удивительное — всё ограбление длилось всего три минуты.
Среди картин, найденных карабинерами подразделения по защите культурного наследия Италии:
Пьер-Огюст Ренуар — «Рыбы»;
Поль Сезанн — «Натюрморт с вишнями»;
Анри Матисс — «Терраса».
Сокровища музея возвращены
Правоохранительные органы обнаружили украденные произведения искусства и вернули их фонду «Магнани-Рокка».
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