Узбекистан увеличил импорт бензина на 54%

В январе–июле 2026 года Узбекистан значительно увеличил импорт бензина. За первые 7 месяцев в страну было ввезено 710 тыс. тонн бензина.

Этот показатель на 248,3 тыс. тонн, или на 54%, выше, чем за аналогичный период 2025 года. Общая стоимость импортированного в текущем году бензина составила 426 млн долларов США.

Согласно расчётам, средняя цена импортированного в январе–июле 2026 года бензина составила 600 долларов за тонну.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года Узбекистан импортировал 461,7 тыс. тонн бензина на сумму 264,9 млн долларов. Тогда средняя стоимость тонны бензина составляла 575 долларов.

Таким образом, за год импорт бензина вырос не только в физическом объёме, но и в стоимостном выражении.