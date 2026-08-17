Шоу на «Уэмбли»: Артета объяснил секрет победы

Суперкубка Англии (ФА Коммунитй Шиелд) в центральном матче «Арсенал» забил три безответных мяча в ворота своего давнего и принципиального соперника «Манчестер Сити» и одержал крупную победу со счётом 3:0, завоевав 18-й Суперкубок в своей истории.

После завершения матча главный тренер лондонского клуба Микель Артета » в интервью телеканалу «ТНТ Спортс» эмоционально рассказал о самоотдаче футболистов на поле, высоком качестве игры несмотря на короткую подготовку и новых лидерах команды.

«Я был немного удивлён: восемь-девять футболистов присоединились к команде пять дней назад»

Артета отметил, что его впечатлило мастерство подопечных на «Уэмбли», несмотря на раздельную подготовку к сезону:

«Это была очень хорошая игра уже в начале сезона. Меня сильно впечатлили уровень, на котором мы сыграли, наше желание и реакция футболистов. Я сказал ребятам, что мне очень понравилась их сегодняшняя игра. Честно говоря, я был немного удивлён. Во время предсезонной подготовки наш состав оказался разделён на три разные группы. Восемь или девять футболистов присоединились к команде всего пять дней назад, прошли тесты и провели лишь две полноценные тренировки. В таких условиях их сегодняшняя игра действительно впечатляет. Это наглядно показывает, насколько велико желание наших футболистов побеждать и насколько высок их уровень мастерства».

Солис, оформивший две голевые передачи, и новый полузащитник «Арсенала»

Испанский специалист отдельно отметил футболистов, ярко проявивших себя в матче, в частности нового игрока команды Солиса:

Высокий футбольный интеллект Солиса: «Солис очень быстро адаптировался в команде. Его понимание игры поражает. В ситуациях, когда другие могут принять поспешное решение, он всегда выбирает правильный вариант. Он очень умён и действует точно. Сегодня он сохранял хладнокровие даже на самых ограниченных участках поля и сделал две голевые передачи»;

Идеальная полузащита: «Сейчас у нас очень сильная и конкурентоспособная линия полузащиты. Из года в год мы повышали качество, и в составе сформировалось множество лидеров. У нас есть исполнители с разными качествами, но вместе они способны превратиться на поле в единую сильную команду».

«Манчестер Сити» эта крупная победа над «Арсеналом» ярко продемонстрировала амбиции «Арсенала» сохранить чемпионский титул в новом сезоне АПЛ и стать главным фаворитом.

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