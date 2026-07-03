Гонка искусственного интеллекта: энергопотребление Google выросло на 37 процентов

·27·Технологии
Гонка искусственного интеллекта: энергопотребление Google выросло на 37 процентов

Корпорация Google опубликовала свой экологический отчет за 2026 год. В нем признается, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта привело к беспрецедентному росту энергопотребления инфраструктуры компании. По итогам 2025 года потребление электроэнергии увеличилось на 37 процентов по сравнению с прошлым годом, составив 43,6 миллиона МВ·ч. Для справки: этот объем эквивалентен годовому потреблению целых государств, таких как Новая Зеландия или Дания. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Основной причиной такого резкого скачка энергопотребления называют расширение платформы Google Cloud, развитие генеративных моделей Gemini и рост вычислительных мощностей поисковой системы. Кроме того, масштабирование платформы YouTube создало дополнительную нагрузку. По данным иксбт.ком, с 2019 года общее энергопотребление компании выросло более чем на 250 процентов, что наглядно демонстрирует влияние глобальной гонки AI на энергетические системы.

Зеленая энергия и технологическая эффективность

Несмотря на сложность ситуации, Google подчеркивает, что ей удалось частично «разорвать» связь между ростом энергопотребления и выбросами вредных газов. Благодаря закупке больших объемов чистой энергии объем операционных выбросов за год сократился на 2 процента. Корпорация уже девять лет подряд закупает возобновляемую энергию в объеме, равном ее годовому потреблению. Однако этот баланс считается в годовом исчислении, и некоторые дата-центры в определенные периоды времени все еще работают за счет ископаемого топлива.

Google также активно работает над повышением эффективности своей АИ-инфраструктуры. Показатель энергоэффективности (ПУЭ) дата-центров компании составил 1,09, что на 83 процента лучше среднего показателя по отрасли. В частности, было заявлено, что процессоры TPU Иронвуд нового поколения в 30 раз экономичнее первых моделей, представленных в 2018 году. Кроме того, количество энергии, затрачиваемое на один текстовый запрос в системах Gemini, сократилось в 33 раза за год.

Ядерная энергетика и планы на будущее

Для покрытия будущих энергетических потребностей Google инвестирует в более стабильные источники. Компания реализует следующие крупные проекты:

  • первое в мире корпоративное соглашение о закупке энергии через малые модульные ядерные реакторы от компании Каирос Повер;
  • участие в перезапуске атомной электростанции Дуане Арнолд мощностью 600 МВ;
  • инвестиции в проекты геотермальной энергетики и управляемого термоядерного синтеза.
Тем не менее, проблема косвенных выбросов в цепочке поставок (Скопе 3) сохраняется. Из-за строительства новых дата-центров и производства специализированных полупроводников выбросы в этой категории выросли на 25 процентов. В отчете Google отмечается, что AI не только увеличивает энергозатраты, но и помогает в борьбе с изменением климата. Например, оптимизация маршрутов в Google Картах и интеллектуальные системы управления энергией помогли другим организациям сократить выбросы КО2 на 41 миллион тонн.

В заключение представители Google признали, что АИ-инфраструктура сейчас развивается быстрее, чем переход глобальной энергетической системы на низкоуглеродные источники. Поэтому основной задачей на ближайшие годы станет не сокращение вычислений, а создание новой энергетической инфраструктуры, обеспечивающей рост без вреда для климата.

GoogleИскусственный ИнтеллектЭкологияGeminiЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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