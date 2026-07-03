Chevrolet Silverado EV: почему идеальный электропикап не продается так, как ожидалось?

Гигант американского автопрома Chevrolet уже давно представил полностью электрическую версию одного из своих самых популярных моделей — пикапа Silverado. Хотя Silverado EV впечатлил отраслевых экспертов своими техническими характеристиками, запасом хода и инновационными решениями, реальные показатели продаж оказались значительно ниже ожидаемых. По данным Ixbt.com, в прошлом году General Motors продала в США и Канаде всего около 14 тысяч таких машин, что в десять раз меньше продаж моделей на традиционном топливе. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

Silverado EV позволяет водителю чувствовать себя так, будто он едет на легковом автомобиле. Его интерьер просторен, а шумоизоляция находится на высоком уровне. Автомобиль может проехать более 400 миль (примерно 640 км) на одном заряде. Этот показатель должен был удовлетворить даже самых требовательных водителей. Кроме того, он способен обеспечить электроэнергией целый дом в чрезвычайных ситуациях.

Особенности дизайна и управления

Внешне Silverado EV напоминает модель Chevy Avalanche из прошлого. У него четыре двери, короткий грузовой отсек и специальные элементы дизайна, соединяющие салон с кузовом. Несмотря на то, что длина автомобиля составляет почти 6 метров, благодаря управлению задними колесами (rear-wheel steering) он довольно маневрен в узких местах и на парковках. В приборную панель встроен современный мультимедийный экран на базе системы Google, который работает так же быстро и точно, как iPhone.

Инженеры Chevrolet сохранили физические элементы управления для водителей, уставших от сенсорных кнопок. Наличие специальных поворотных ручек для регулировки громкости и климат-контроля создает удобство в использовании. Однако отказ General Motors от системы Apple CarPlay в своих новых электромобилях подвергается критике многими пользователями. Вместо этого компания активно продвигает свою собственную систему Super Cruise.

Система Super Cruise и вопросы безопасности

Super Cruise — это система автономного управления второго уровня, которая позволяет водителю убрать руки с руля при движении по крупным магистралям. Система использует данные Google Maps для выбора маршрута и показывает, на каких участках дороги можно чаще использовать автопилот. Однако практические тесты показывают, что система не всегда идеальна. Например, она может проявить некоторую медлительность при обнаружении машин, внезапно выезжающих сбоку, или прицепов с загрязненными фонарями.

Почему такое технологическое чудо не стало хитом, за которым выстраиваются очереди покупателей? Причин может быть несколько:

Консервативные взгляды традиционных любителей пикапов и полное недоверие к электротяге;

Дизайн автомобиля, который подходит не всем;

Цена и сложность конкурентной среды;

Опасения, связанные с инфраструктурой.

Подводя итог, Chevrolet Silverado EV — это технически безупречно разработанная модель, которая, однако, испытывает трудности с поиском своего рынка. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, такие крупные электромобили пока могут казаться экзотикой, но глобальный тренд всё равно направлен в сторону электротранспорта.