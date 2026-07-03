Chevrolet Silverado EV: почему идеальный электропикап не продается так, как ожидалось?

·8·Технологии
Chevrolet Silverado EV: почему идеальный электропикап не продается так, как ожидалось?

Гигант американского автопрома Chevrolet уже давно представил полностью электрическую версию одного из своих самых популярных моделей — пикапа Silverado. Хотя Silverado EV впечатлил отраслевых экспертов своими техническими характеристиками, запасом хода и инновационными решениями, реальные показатели продаж оказались значительно ниже ожидаемых. По данным Ixbt.com, в прошлом году General Motors продала в США и Канаде всего около 14 тысяч таких машин, что в десять раз меньше продаж моделей на традиционном топливе. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

Silverado EV позволяет водителю чувствовать себя так, будто он едет на легковом автомобиле. Его интерьер просторен, а шумоизоляция находится на высоком уровне. Автомобиль может проехать более 400 миль (примерно 640 км) на одном заряде. Этот показатель должен был удовлетворить даже самых требовательных водителей. Кроме того, он способен обеспечить электроэнергией целый дом в чрезвычайных ситуациях.

Особенности дизайна и управления

Внешне Silverado EV напоминает модель Chevy Avalanche из прошлого. У него четыре двери, короткий грузовой отсек и специальные элементы дизайна, соединяющие салон с кузовом. Несмотря на то, что длина автомобиля составляет почти 6 метров, благодаря управлению задними колесами (rear-wheel steering) он довольно маневрен в узких местах и на парковках. В приборную панель встроен современный мультимедийный экран на базе системы Google, который работает так же быстро и точно, как iPhone.

Инженеры Chevrolet сохранили физические элементы управления для водителей, уставших от сенсорных кнопок. Наличие специальных поворотных ручек для регулировки громкости и климат-контроля создает удобство в использовании. Однако отказ General Motors от системы Apple CarPlay в своих новых электромобилях подвергается критике многими пользователями. Вместо этого компания активно продвигает свою собственную систему Super Cruise.

Система Super Cruise и вопросы безопасности

Super Cruise — это система автономного управления второго уровня, которая позволяет водителю убрать руки с руля при движении по крупным магистралям. Система использует данные Google Maps для выбора маршрута и показывает, на каких участках дороги можно чаще использовать автопилот. Однако практические тесты показывают, что система не всегда идеальна. Например, она может проявить некоторую медлительность при обнаружении машин, внезапно выезжающих сбоку, или прицепов с загрязненными фонарями.

Почему такое технологическое чудо не стало хитом, за которым выстраиваются очереди покупателей? Причин может быть несколько:

  • Консервативные взгляды традиционных любителей пикапов и полное недоверие к электротяге;
  • Дизайн автомобиля, который подходит не всем;
  • Цена и сложность конкурентной среды;
  • Опасения, связанные с инфраструктурой.
Подводя итог, Chevrolet Silverado EV — это технически безупречно разработанная модель, которая, однако, испытывает трудности с поиском своего рынка. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, такие крупные электромобили пока могут казаться экзотикой, но глобальный тренд всё равно направлен в сторону электротранспорта.

ChevroletSilverado EVЭлектромобильGeneral MotorsТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

GitHub выступил с неожиданной инициативой: предложение хранить программный код на КД-дискахGitHub выступил с неожиданной инициативой: предложение хранить программный код на КД-дискахСегодня, 21:54Почему искусственный интеллект делает гаджеты дороже?Почему искусственный интеллект делает гаджеты дороже?Сегодня, 21:26Космический корабль Союз МС-29 готовится к полету: завершена заправка топливомКосмический корабль Союз МС-29 готовится к полету: завершена заправка топливомСегодня, 20:56Выбор пользователей: AnTuTu опубликовал рейтинг самых удовлетворяющих смартфонов за июньВыбор пользователей: AnTuTu опубликовал рейтинг самых удовлетворяющих смартфонов за июньСегодня, 20:25Революция в камерах iPhone 18: Apple отказывается от многолетней монополии SonyРеволюция в камерах iPhone 18: Apple отказывается от многолетней монополии SonyСегодня, 19:57Гонка искусственного интеллекта: энергопотребление Google выросло на 37 процентовГонка искусственного интеллекта: энергопотребление Google выросло на 37 процентовСегодня, 19:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5