Ученые достигли рекордного результата в получении водорода из солнечного света

·3·Технологии
Ученые достигли рекордного результата в получении водорода из солнечного света

Исследователи Fraunhofer ISE (Институт систем солнечной энергетики) продемонстрировали экспериментальное устройство, преобразующее солнечную энергию непосредственно в водород. Данная технология показала эффективность 31,3%, став одним из самых высоких результатов в отрасли. Ожидается, что это открытие положит начало новой эре в производстве экологически чистого и дешёвого «зелёного» водорода. Об этом Ixbt.com сообщает .

В настоящее время традиционные методы получения водорода состоят в основном из двух этапов: сначала солнечные панели производят электроэнергию, затем эта энергия передаётся в электролизёр, расщепляющий воду на водород и кислород. По данным ixbt.com, в таком процессе на каждом этапе неизбежно теряется часть энергии. Новая разработка немецких учёных позволяет исключить эту промежуточную цепочку.

Технологическая новинка и секрет эффективности

Новая система напрямую соединяет солнечные элементы с электролизёрами на основе протонообменной мембраны. Это позволяет резко снизить потери энергии. Для достижения высокой эффективности учёные использовали концентраторную фотоэлектрическую технологию. При этом специальные линзы Френеля собирают солнечный свет и направляют его на фотоэлементы.

Данные фотоэлементы создают напряжение свыше 4 вольт, что даёт достаточно энергии для питания двух последовательно соединённых электролизёров. В результате молекулы воды эффективно расщепляются на химические элементы. Несмотря на то, что площадь экспериментального модуля составляет всего 64 квадратных сантиметра, испытания в реальных условиях доказали его высокий потенциал.

Руководитель проекта Франк Димрот отметил, что технология пока находится на ранней стадии разработки. Поэтому пока рано говорить о конкретных сроках массового коммерческого производства таких устройств. В настоящее время команда работает над созданием компании Clearsun Energy для вывода технологии на рынок и привлечением инвесторов.

Для таких регионов, как Узбекистан, где много солнечных дней, подобные технологии в будущем могут иметь большое значение. Прямое хранение и транспортировка солнечной энергии в виде водорода многократно повышает эффективность использования возобновляемых источников энергии. По мнению исследователей, прямое подключение концентраторных солнечных элементов к электролизёрам станет в будущем оптимальным способом получения экологически чистого топлива.

ТехнологииСолнечная ЭнергетикаВодородFraunhofer ISEИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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