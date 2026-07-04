Отчёт AnTuTu: какими техническими характеристиками обладают современные Андроид-смартфоны

На рынке смартфонов технологическая гонка выходит на новый уровень. Специалисты бенчмарка AnTuTu проанализировали предпочтения пользователей Андроид-устройств по итогам второго квартала 2026 года и представили образ «идеального» смартфона, ставшего массовым в наши дни. Результаты исследования показывают, что пользователи теперь готовы тратить дополнительные средства не только на внешний вид, но и ради максимальной производительности. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, за отчётный период наибольший рост наблюдался в объёме оперативной памяти (RAM). В настоящее время 41,7% владельцев Андроид-смартфонов используют устройства с 16 GB оперативной памяти. Этот показатель вырос на 3,4% по сравнению с прошлым кварталом. Данная тенденция означает, что современные приложения и игры, а также внедряемые в систему функции искусственного интеллекта требуют всё больше ресурсов.

Объём памяти и возможности дисплея

Растёт спрос не только на быструю память, но и на объём постоянной памяти (флаш-меморй). Анализ показывает, что модели с объёмом 512 GB и 1 TB набирают популярность. Пользователям требуется больше места для хранения высококачественных видео и фотографий, что приводит к снижению доли на рынке моделей с небольшим объёмом (128 GB или 256 GB).

По параметрам экрана также сформировались чёткие стандарты. Сегодня большинство пользователей предпочитают дисплеи с диагональю более 6,7 дюйма. Частота обновления 120 Hz, обеспечивающая плавность изображения, уже стала обязательным атрибутом для смартфонов среднего и высокого сегмента. Это остаётся одним из ключевых критериев для любителей игр и потребителей контента.

Процессоры и программное обеспечение

Что касается «сердца» устройств, решения СоК (системные кристаллы) компании Qualcomm сохраняют лидерство. 8-ядерные центральные процессоры стали абсолютной доминирующей силой на рынке. По данным AnTuTu, именно чипы Qualcomm лучше всего обеспечивают баланс между производительностью и энергоэффективностью, что и становится причиной выбора пользователей.

В сфере программного обеспечения наблюдается стремительное распространение операционной системы Android 16. Большинство крупных производителей уже успели перевести свои актуальные модели на новую версию. Это предоставляет пользователям возможность быстро получать последние обновления безопасности и новые функции.

На рынке Узбекистана эта тенденция также ярко выражена. Сейчас покупатели при выборе смартфона вместо 8 GB RAM запрашивают версии объёмом не менее 12 GB или 16 GB. Это подтверждает, что развитие мобильных технологий в нашем регионе идёт в ногу с глобальными трендами. Ожидается, что в ближайших кварталах 16 GB оперативной памяти станут стандартом.