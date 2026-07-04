Rolls-Royce возобновляет испытания крупнейшего в мире авиадвигателя УлтраФан

Британская компания Rolls-Royce выводит проект УлтраФан 80, призванный совершить революцию в авиационном мире, на новый этап. Компания объявила, что к концу 2026 года на специальном стенде в Дерби начнутся очередные испытания этого гигантского двигателя. Ожидается, что эта технология изменит современные стандарты авиации не только мощностью, но и экологической эффективностью. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, во время первых испытаний, проведённых в 2023 году, демонстрационный двигатель успешно проработал почти 70 часов. После этого инженеры продолжили работу над дальнейшим совершенствованием конструкции. Обновлённый УлтраФан 80 получил новый компрессор высокого давления и ряд технических изменений, направленных на повышение ресурса.

Технологическое превосходство и рыночная стратегия

Rolls-Royce не собирается ограничиваться только гигантскими двигателями. Параллельно компания работает над более компактной версией под названием УлтраФан 30. Эта модель предназначена для пассажирских самолётов с узким фюзеляжем, а её первые испытания запланированы на 2028 год. Через этот шаг британцы намерены проникнуть в самый конкурентный сегмент рынка, где доминируют КФМ Интернатионал и Пратт & Вхитней.

Один из важнейших этапов в рамках проекта — переход от стендовых испытаний к лётным. Специалисты Rolls-Royce поставили целью достичь шестого уровня технологической готовности (ТРЛ 6). Это означает, что двигатель должен доказать свою надёжность в условиях, максимально приближённых к реальным полётным.

Интересно, что УлтраФан 80 может не подойти ни к одному из существующих самолётов. По мнению разработчиков, потенциал этого двигателя настолько высок, что для его полной реализации потребуется проектирование абсолютно нового поколения лайнеров. То есть технология опередила своё время, и теперь авиационной промышленности предстоит адаптироваться к ней.

Для авиационного рынка Узбекистана такие новости также имеют значение в долгосрочной перспективе. В то время как парк национального авиаперевозчика обновляется, появление двигателей с топливной экономичностью до 25 процентов выше позволит в будущем снизить стоимость полётов и уменьшить экологическую нагрузку.

Пока не раскрыто, на каком самолёте-носителе будет испытываться УлтраФан 80. Однако руководство Rolls-Royce не сомневается, что этот проект — самый грандиозный и амбициозный план в истории авиации. Испытания 2026 года станут ключевой точкой, определяющей судьбу этого инженерного чуда.