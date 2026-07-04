Rolls-Royce возобновляет испытания крупнейшего в мире авиадвигателя УлтраФан

·36·Технологии
Rolls-Royce возобновляет испытания крупнейшего в мире авиадвигателя УлтраФан

Британская компания Rolls-Royce выводит проект УлтраФан 80, призванный совершить революцию в авиационном мире, на новый этап. Компания объявила, что к концу 2026 года на специальном стенде в Дерби начнутся очередные испытания этого гигантского двигателя. Ожидается, что эта технология изменит современные стандарты авиации не только мощностью, но и экологической эффективностью. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, во время первых испытаний, проведённых в 2023 году, демонстрационный двигатель успешно проработал почти 70 часов. После этого инженеры продолжили работу над дальнейшим совершенствованием конструкции. Обновлённый УлтраФан 80 получил новый компрессор высокого давления и ряд технических изменений, направленных на повышение ресурса.

Технологическое превосходство и рыночная стратегия

Rolls-Royce не собирается ограничиваться только гигантскими двигателями. Параллельно компания работает над более компактной версией под названием УлтраФан 30. Эта модель предназначена для пассажирских самолётов с узким фюзеляжем, а её первые испытания запланированы на 2028 год. Через этот шаг британцы намерены проникнуть в самый конкурентный сегмент рынка, где доминируют КФМ Интернатионал и Пратт & Вхитней.

Один из важнейших этапов в рамках проекта — переход от стендовых испытаний к лётным. Специалисты Rolls-Royce поставили целью достичь шестого уровня технологической готовности (ТРЛ 6). Это означает, что двигатель должен доказать свою надёжность в условиях, максимально приближённых к реальным полётным.

Интересно, что УлтраФан 80 может не подойти ни к одному из существующих самолётов. По мнению разработчиков, потенциал этого двигателя настолько высок, что для его полной реализации потребуется проектирование абсолютно нового поколения лайнеров. То есть технология опередила своё время, и теперь авиационной промышленности предстоит адаптироваться к ней.

Для авиационного рынка Узбекистана такие новости также имеют значение в долгосрочной перспективе. В то время как парк национального авиаперевозчика обновляется, появление двигателей с топливной экономичностью до 25 процентов выше позволит в будущем снизить стоимость полётов и уменьшить экологическую нагрузку.

Пока не раскрыто, на каком самолёте-носителе будет испытываться УлтраФан 80. Однако руководство Rolls-Royce не сомневается, что этот проект — самый грандиозный и амбициозный план в истории авиации. Испытания 2026 года станут ключевой точкой, определяющей судьбу этого инженерного чуда.

Rolls-RoyceUltraFanАвиацияТехнологииСамолёт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ООН предупреждает: Развитие искусственного интеллекта опережает законодательные системыООН предупреждает: Развитие искусственного интеллекта опережает законодательные системыВчера, 23:54Midjourney требует от голливудских студий раскрыть секретную информацию об искусственном интеллектеMidjourney требует от голливудских студий раскрыть секретную информацию об искусственном интеллектеВчера, 23:23Алибаба запретила своим сотрудникам использовать инструмент Claude Коде от компании AnthropicАлибаба запретила своим сотрудникам использовать инструмент Claude Коде от компании AnthropicВчера, 21:55Билинк представила необычный мини-ПК: память смартфона вместо SSDБилинк представила необычный мини-ПК: память смартфона вместо SSDВчера, 21:51Рынок смартфонов возвращается в эпоху гигантов: Redmi и Honor готовят 7-дюймовые экраныРынок смартфонов возвращается в эпоху гигантов: Redmi и Honor готовят 7-дюймовые экраныВчера, 21:21Европейский конкурент OpenAI: как Mistral AI стала символом технологической независимостиЕвропейский конкурент OpenAI: как Mistral AI стала символом технологической независимостиВчера, 21:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5