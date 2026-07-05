В США строится крупный завод по переработке кобальта, работающий на солнечной энергии

В штате Аризона (США) началось строительство уникального промышленного проекта на основе возобновляемых источников энергии — завода по переработке кобальта компании ЭВелутион Энергй. Комплекс, возводимый в округе Юма, станет первым крупным промышленным предприятием в стране, работающим полностью на солнечной энергии. Проект важен не только своей экологической чистотой, но и ролью в обеспечении стратегической независимости США в сырье. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Для энергоснабжения завода на площади 61 гектар строится солнечная электростанция мощностью 28 МВ. По данным иксбт.ком, вырабатываемая электроэнергия будет напрямую направляться на производственный комплекс, общая стоимость которого оценивается в 450 миллионов долларов. Избыточная энергия будет накапливаться в специальных аккумуляторных системах или передаваться в местную энергосеть.

Стратегическое значение и производственная мощность

Новое предприятие планируется запустить на полную мощность к концу 2029 года. После этого завод сможет ежегодно перерабатывать около 24 тысяч тонн гидроксида кобальта. В качестве конечной продукции будет получаться 20 тысяч тонн сульфата кобальта, необходимого для аккумуляторов, и 3 тысячи тонн металлического кобальта, широко применяемого в промышленности.

По расчётам компании, этот завод позволит покрыть около 40% внутреннего спроса США на кобальт. В то время как сегодня на мировом рынке в сфере переработки кобальта лидирует Китай, подобные проекты служат снижению внешней зависимости США. Это особенно важный этап в цепочке производства электромобилей и высокотехнологичных устройств.

Международное сотрудничество и экономическая эффективность

Хотя процесс переработки осуществляется на территории США, сырьё в основном импортируется из-за рубежа. Компания ЭВелутион Энергй подписала долгосрочные контракты на поставку сырья с Демократической Республикой Конго. Это гарантирует заводу стабильную сырьевую базу.

Ожидается, что проект также принесёт большую пользу экономике региона. В процессе строительства и эксплуатации предусмотрено создание более 6200 новых рабочих мест. Кроме того, при реализации проекта используются в основном инженерные решения и материалы, произведённые в США, что способствует поддержке местной промышленности.

Этот опыт может быть интересен и для таких стран, как Узбекистан, которые делают акцент на возобновляемых источниках энергии. Полное обеспечение промышленных предприятий зелёной энергией становится глобальной тенденцией, выступая важным фактором снижения себестоимости производства и экологической нагрузки.