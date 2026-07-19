Сделан важный шаг на пути к переводу морского транспорта на экологически чистые и высокоэффективные источники энергии. Американское бюро судоходства (Американ Буреау оф Шиппинг, АБС) официально одобрило концепцию гигантского контейнеровоза, разработанную южнокорейским институтом КРИСО и оснащенную двумя малыми модульными реакторами. Ожидается, что этот проект откроет новую эру использования ядерной энергии в гражданском торговом флоте. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Судно нового поколения имеет вместимость 15 000 ТЭУ (стандартный 20-футовый контейнер), а в качестве основного источника энергии выбраны реакторы на расплавах солей (Молтен Салт Реактор, МСР). По данным иксбт.ком, эта технология, в отличие от реакторов на традиционных подводных лодках, работает при низком давлении. Это резко снижает риск взрыва в аварийных ситуациях и повышает безопасность судна до высокого уровня.

Технологическое преимущество и меры безопасности

Главное преимущество МСР-реакторов заключается в том, что они способны работать непрерывно в течение нескольких лет без дозаправки и сложного технического обслуживания. Это позволит международным грузоперевозчикам экономить на топливе и свести к нулю выбросы вредных газов в атмосферу. Реакторы объединены со специальной системой накопления энергии, которая интеллектуально распределяет нагрузку между реактором и аккумуляторами во время маневрирования судна.

Конструкция судна также была полностью переработана с учетом новой технологии. Отсутствие традиционных топливных цистерн и дымовых труб позволило освободить дополнительные места для груза. Реакторный отсек расположен в самой безопасной части корпуса — в центре. В этой зоне вероятность деформации минимальна, и в случае бокового столкновения реактор будет максимально защищен.

Безопасность экипажа и планы на будущее

Авторы проекта также поставили во главу угла здоровье членов экипажа. Жилые помещения и рабочие зоны перенесены в носовую часть судна, как можно дальше от реакторного отсека. Специалисты КРИСО провели гидродинамические испытания и доказали, что судно способно сохранять скорость 25 узлов (около 46 км/ч) даже во время сильных волн.

Данный проект реализуется в сотрудничестве с Samsung Хеавй Индустриес и Корейским институтом исследований атомной энергии (КАЭРИ). В настоящее время ведется работа над специальным реактором под названием МАРИНА. На следующем этапе будут завершены детальные инженерные работы по полной интеграции всех систем в корпус судна. В случае успешной реализации проекта в логистических цепочках доставки товаров в такие страны, как Узбекистан, могут появиться более экологичные и дешевые морские пути.