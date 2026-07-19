Пора отказаться от умных колонок? Nubia представила робота-питомца иМучи, который понимает эмоции

В мире технологий появляются устройства нового поколения, способные заменить традиционные умные колонки. Компания Nubia выпустила на китайский рынок необычного робота-компаньона под названием иМучи. Это устройство, впервые представленное ZTE на выставке МВК, является не просто голосовым помощником, а «домашним животным» с искусственным интеллектом, способным устанавливать эмоциональную связь с пользователем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внешне иМучи напоминает мягкую игрушку, а его корпус покрыт приятным на ощупь материалом. Самая примечательная деталь устройства — глаза, состоящие из двух ОЛЭД-дисплеев. С помощью этих экранов робот может выражать различные эмоции. Встроенные моторы позволяют ему поворачивать голову, кивать и даже вилять хвостом, что делает его движения более живыми.

Искусственный интеллект и эмоциональный анализ

По данным иксбт.ком, иМучи оснащен пятью сенсорными датчиками, шестиосевым датчиком движения и несколькими микрофонами, определяющими направление звука. Искусственный интеллект устройства не только понимает содержание речи пользователя, но и анализирует эмоциональное состояние по интонации. Робот узнает своего владельца по голосу и со временем запоминает историю общения, что способствует формированию индивидуального характера для каждого пользователя.

Разработчики сознательно отказались от наделения робота человеческим голосом. Это было сделано, чтобы избежать эффекта «зловещей долины» (унканнй валлей), то есть дискомфорта, вызываемого чрезмерной антропоморфностью робота. Вместо этого иМучи общается, издавая звуки, похожие на звуки настоящих домашних животных: мурлыканье, смех и другие характерные сигналы. Он также может менять поведение в зависимости от температуры окружающей среды, зевать и предлагать владельцу поиграть.

Технические возможности и цена

Робот оснащен модулями Wi-Fi, 4Г и NFC для взаимодействия с другими устройствами иМучи. Аккумулятор обеспечивает от 8 до 10 часов автономной работы. Пользователи могут отслеживать эмоциональное состояние робота и статистику общения через приложение иМучи Лифе.

Цена стандартной модели: 1699 юаней (около 250 долларов);

Комплект с зарядной станцией в виде облака: 1778 юаней (около 262 долларов).

Хотя официальные продажи этого устройства на рынке Узбекистана пока не ожидаются, учитывая активность брендов Nubia и ZTE в нашей стране, в будущем такие инновационные гаджеты несомненно привлекут внимание местных техно-энтузиастов. В настоящее время иМучи рассматривается как идеальный компаньон для тех, кто хочет избежать одиночества и не имеет возможности завести настоящего питомца.