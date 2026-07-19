Маврикий стал 70-й страной, присоединившейся к возглавляемым NASA Artemis Аккордс

Маврикий официально стал участником «Artemis Аккордс» (Соглашения Артемиды) — инициативы, продвигаемой NASA для мирного и ответственного освоения космоса. Таким образом, число стран, подписавших это международное соглашение, достигло 70. Документ знаменует собой новую эру международного сотрудничества в области космических исследований. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Церемония подписания состоялась 17 июля. От имени Маврикия документ подписал представитель Министерства высшего образования, науки и исследований Навиндсинг Джугмохунсинг (Навиндсинг Джугмохунсинг). На мероприятии присутствовали официальные лица Госдепартамента США, а заместитель администратора NASA Мэтт Андерсон выступил с речью по видеосвязи. По данным иксбт.ком, этим шагом Маврикий стремится расширить свой космический потенциал.

Защита океанов и космическая стратегия

Навиндсинг Джугмохунсинг отметил, что присоединение к соглашению открывает для страны новый этап развития космической деятельности. Правительство Маврикия намерено использовать космические технологии прежде всего для защиты океанов и береговых линий, проведения экологического мониторинга и участия в формировании международных принципов управления космосом.

Примечательно, что Маврикий подписал документ всего через день после Сербии. С начала 2024 года число стран-участниц инициативы увеличилось на 11. Проект, основанный в 2020 году всего 8 странами (включая США), за короткое время расширился в глобальном масштабе, охватив различные регионы мира.

Основные принципы программы Artemis

«Artemis Аккордс» устанавливают важные принципы освоения космоса, такие как предотвращение конфликтов, рациональное использование космических ресурсов и открытый обмен научными данными. NASA считает это соглашение фундаментом программы Artemis. Как известно, программа предусматривает строительство долгосрочных баз на Луне и обеспечение постоянного присутствия человечества на спутнике Земли.

В то же время в космической гонке наблюдается интересная тенденция. Три страны, подписавшие «Artemis Аккордс» — Сенегал, Сербия и Таиланд — одновременно являются участниками китайского проекта ИЛРС (Интернатионал Лунар Ресеарч Статион). Это свидетельствует о том, что многие страны стремятся к параллельному сотрудничеству как с западным, так и с восточным блоками в изучении космоса.

Присоединение таких небольших островных государств, как Маврикий, к столь крупным проектам показывает, что космические технологии приобретают стратегическое значение не только для гигантских держав, но и для развивающихся стран. Это подтверждает, что в будущем роль космических данных в борьбе с изменением климата и управлении природными ресурсами будет неоценима.