Intel запустила революционную технологию Хигх-НА ЭУВ в производстве микросхем

Корпорация Intel, лидер полупроводниковой индустрии, впервые начала использовать технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии с высокой числовой апертурой (Хигх-НА ЭУВ) для массового производства коммерческих процессоров. Этот шаг открывает новую эру не только в истории компании, но и для всего мирового технологического рынка. В настоящее время данная технология применяется при создании отдельных слоев процессоров Panther Lake, входящих в серию Intel Core Ultra Сериес 3. Об этом сообщает Иксбт.ком.

До настоящего времени системы Хигх-НА ЭУВ использовались исключительно в лабораторных исследованиях и для создания тестовых образцов. Согласно данным Reuters и иксбт.ком, в основе новой технологии лежат литографические установки серии ЭКсЭ, произведенные нидерландской компанией ASML. Числовая апертура этих устройств составляет 0,55, что значительно выше показателя 0,33 у текущих систем НКсЭ.

Технологическое превосходство и сложность производства

Оптическая система нового поколения позволяет формировать на микросхемах еще более мелкие элементы. По оценкам ASML, разрешение печати улучшилось с 13 нанометров до 8 нанометров. Это не маркетинговый термин, а физическая возможность оптической системы. Пока процессоры не производятся полностью с помощью Хигх-НА, этим методом изготавливаются только самые сложные слои чипов Panther Lake. Intel обладает компетенцией использовать одновременно традиционные системы НКсЭ и новые ЭКсЭ, что обеспечивает гибкость производственного процесса.

Однако такой технологический скачок требует огромных затрат. Стоимость одной установки Хигх-НА ЭУВ составляет около 400 миллионов долларов, что вдвое дороже обычных машин ЭУВ. Помимо финансовой нагрузки, производителям пришлось с нуля разрабатывать новые фоторезисты, фотошаблоны и методы измерений. Это требует кардинальной трансформации всей производственной экосистемы.

Стратегическое значение и перспективы на будущее

Главное преимущество технологии Хигх-НА заключается в возможности формирования сложных структур за меньшее количество этапов. Это сокращает время подготовки пластин, снижает расход материалов и уменьшает вероятность ошибок при совмещении слоев. В результате в долгосрочной перспективе ожидается снижение себестоимости продукции и уменьшение количества бракованных чипов.

Для Intel внедрение этой технологии имеет стратегическое значение. Компания намерена использовать опыт, полученный при работе с процессорами Panther Lake, для развития своего контрактного подразделения Intel Фундрй. Таким образом, Intel стремится получить преимущество в конкуренции на мировом рынке с такими гигантами, как TSMC и Samsung. Для потребителей эта новость также важна, поскольку процессоры, созданные на базе новой технологии, в ближайшие годы выведут производительность ноутбуков и компьютеров на новый уровень.