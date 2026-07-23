На платформе Amazon Prime Видео появились игры

Компания Amazon объявила об интеграции облачного игрового сервиса Луна в свою стриминговую платформу Приме Видео с целью дальнейшего расширения её возможностей. Теперь пользователи смогут играть в игры различных жанров прямо в приложении, наряду с просмотром фильмов и сериалов. Этот шаг является важным стратегическим решением Amazon по превращению платформы в единый центр, объединяющий все виды развлекательного контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В рамках новой возможности пользователям станут доступны такие популярные проекты, как «Хогвартс Легакй», «EA Sports ФК 26» и «Индиана Джонес анд те Греат Circle». Также в библиотеку вошли классические игры, такие как «Клуе» и «Табу». На данный момент сервис запущен для владельцев устройств Фире ТВ в США и Великобритании, однако компания планирует в ближайшее время охватить и другие регионы и устройства.

Интеграция стриминга и игр

При реализации этой стратегии Amazon берет за основу опыт Netflix. Как известно, Netflix уже несколько лет развивает игровой раздел на своей платформе. Однако преимущество Amazon заключается в том, что у компании уже был собственный независимый облачный игровой сервис под названием Луна. Если раньше для использования этого сервиса требовалось отдельное приложение, то теперь подписчики Приме могут переходить к играм через специальный раздел «Гамес» в интерфейсе Приме Видео.

Библиотека игр включает в себя не только продукты сторонних студий, но и эксклюзивные проекты, разработанные игровым подразделением Amazon, такие как «Куртрум Чаос» и «Мастерс оф те Универсе: Легендс Уните». По словам представителей компании, список игр будет пополняться новыми наименованиями каждый месяц.

Мир игр без дорогих консолей

Основная цель Amazon — максимально упростить процесс игры и сделать его доступным для всех. Благодаря облачной технологии Луна пользователям не потребуются дорогие игровые консоли или персональные компьютеры (ПК) с мощными параметрами. Игры запускаются так же легко и быстро, как и просмотр видео.

Генеральный менеджер игрового подразделения Amazon Джефф Гаттис отметил, что для многих людей поиск и установка качественных игр остаются сложным процессом. «Интегрируя Луна в Приме Видео, мы даем пользователям возможность естественным образом открывать для себя игры. Если им нравится какая-то игра, они просто нажимают кнопку, и процесс начинается. Это означает меньше времени на поиск и больше удовольствия от игры», — говорит он.

Для управления играми пользователи могут использовать специальные контроллеры или свои смартфоны. Хотя для пользователей из Узбекистана этот сервис пока ограничен, ожидается, что такой шаг глобального технологического гиганта в будущем полностью изменит сферу цифровых развлечений по всему миру. Amazon пообещала расширить географию сервиса на другие страны в ближайшие месяцы.