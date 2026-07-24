Стоимость оборонного гиганта Anduril может достичь 100 миллиардов долларов

·45·Технологии
Стоимость оборонного гиганта Anduril может достичь 100 миллиардов долларов

Компания Anduril, один из крупнейших стартапов в сфере оборонных технологий США, находится на пороге нового инвестиционного раунда. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, эта кампания по финансированию может поднять рыночную стоимость компании почти до 100 миллиардов долларов. Это означает почти трехкратный рост по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В мае текущего года компания привлекла 5 миллиардов долларов инвестиций, и тогда ее капитализация составляла 61 миллиард долларов. Новый план предусматривает двухэтапный процесс: на первом этапе средства собираются по текущим ценам, а на втором инвесторы приобретают доли по более высокой оценке. Ожидается, что оба транша будут закрыты до конца года.

Изменение характера современных войн и рост спроса

Столь бурный рост Anduril и аналогичных военно-технологических стартапов не случаен. Вооруженные конфликты в мире, в частности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, коренным образом изменили роль дронов, автономных систем и AI на современном поле боя. Резко возрос спрос на «умные» системы, которые дешевле и легче заменяются по сравнению с традиционной дорогостоящей техникой.

Согласно данным, в первой половине текущего года объем венчурных инвестиций в сектор оборонных технологий вырос вдвое и превысил 12 миллиардов долларов. Это значительно выше показателя в 10 миллиардов долларов, привлеченного стартапами отрасли за весь 2025 год. Anduril в настоящее время имеет крупные контракты с Министерством обороны США, Военно-воздушными силами, НАТО, а также с такими государствами, как Великобритания, Нидерланды и Польша.

Эпоха дешевого и эффективного оружия

Новая тенденция в отрасли — переход на аттритабле, то есть относительно недорогие и массово производимые системы, потеря которых не наносит большого ущерба. Другие компании, такие как Шиелд AI и Хелсинг, также привлекают в этом направлении сотни миллионов долларов инвестиций. Например, глава Мач Индустриес Итан Торнтон отметил, что конфликт в Украине доказал большую эффективность автономных дронов по сравнению с традиционным дорогим оружием.

Anduril также расширяет производственные мощности по выпуску твердого топлива для ракетных двигателей с целью укрепления своей цепочки поставок. Пентагон поддерживает эти усилия, оказывая компании финансовую помощь для устранения логистических проблем. Доходы компании также продолжают расти: в 2025 году выручка увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 2,2 миллиарда долларов.

Среди инвесторов Anduril — такие всемирно известные фонды, как Триве Капитал, Andreessen Horowitz и Фундерс Фунд. Кроме того, вице-президент США ДжД Ванке является одним из первых инвесторов компании. На данный момент представители Anduril отказались давать официальные комментарии по поводу нового инвестиционного раунда.

AndurilОборонаТехнологииИнвестицииДроны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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