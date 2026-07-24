Китайский автомобильный гигант Geely официально представил свой новый флагманский внедорожник — модель Galaxy Баттлешип 700. Ожидается, что благодаря агрессивному дизайну, огромным размерам и невероятной мощности гибридной системы этот автомобиль составит серьезную конкуренцию на мировом рынке таким популярным моделям, как Land Cruiser 300 и Tank 500. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

Внешне Galaxy Баттлешип 700 напоминает классические рамные внедорожники: угловатые формы кузова, вертикальная решетка радиатора и запасное колесо на задней двери свидетельствуют о его суровом характере. В передней части автомобиля расположены решетка радиатора с названием Авакенинг Лион оф те Эаст и светодиодная оптика Эе оф те Хеавенс. На крыше также установлен лидар для работы системы автопилота.

Технические характеристики и габариты

Новая модель относится к категории полноразмерных внедорожников. Его длина составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм, а высота достигает 1925 мм. Колесная база равна 2900 мм, что на 50 мм больше показателя Land Cruiser 300. По данным Иксбт.ком, дорожный просвет машины составляет 233 мм, а углы въезда и съезда равны 30 и 31 градусам соответственно, что позволяет передвигаться в условиях тяжелого бездорожья.

Интерьер автомобиля создан в гармонии современных технологий и классической эргономики. В салоне имеется большой центральный дисплей, трехспицевый руль и уникальный селектор в виде авиационного штурвала для управления режимами трансмиссии. Для комфорта пассажиров предусмотрены встроенный холодильник объемом 18,5 литра и более сотни специальных функций для помощи на бездорожье.

Гибридная система и мощность

Главным преимуществом Galaxy Баттлешип 700 является его силовая установка. Автомобиль оснащен гибридной системой на базе трех электромоторов и бензинового двигателя. Суммарная мощность системы составляет 1129 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных серийных гибридных внедорожников в своем классе. Система полного привода (AWD) предлагается в качестве стандартной для всех версий.

На машину установлена литий-железо-фосфатная батарея емкостью 47,14 кВт·ч производства компании КАТЛ. С помощью этого аккумулятора автомобиль может проехать исключительно на электротяге от 165 до 185 км. Этот показатель достаточен для поездок по городу без расхода бензина.

Хотя цены на новую модель пока не объявлены, официальные продажи на китайском рынке должны начаться до конца текущего года. Учитывая популярность моделей бренда Geely на рынке Узбекистана, этот флагманский внедорожник наверняка привлечет внимание местных автолюбителей в будущем.