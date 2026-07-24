В США судебно преследуют человека за удаление данных со смартфона с помощью специального пароля

·48·Технологии
В США судебно преследуют человека за удаление данных со смартфона с помощью специального пароля

Министерство юстиции США впервые в истории страны возбудило уголовное дело против лица, использовавшего пароль, предназначенный для удаленного или автоматического уничтожения данных на смартфоне во время пограничного досмотра. Житель Атланты Самуэль Туник обвиняется в том, что перед тем, как передать свое устройство сотрудникам таможни, он ввел код, полностью стирающий все файлы на нем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот случай вызвал большой резонанс в мире технологий и юриспруденции. Как пишет издание Те Гуардиан, это первый известный случай привлечения к ответственности со стороны федеральной прокуратуры США за использование функции, известной как "дуресс пассворд" (пароль принуждения). Данная функция служит для немедленного удаления всех данных вместо блокировки системы, если владелец устройства оказывается в опасности или вынужден назвать пароль под давлением.

GrapheneOS и вопрос конфиденциальности

Самуэль Туник использовал на своем смартфоне Google Pixel ориентированную на конфиденциальность операционную систему GrapheneOS вместо стандартного Android. Особенность этой системы заключается в том, что она позволяет пользователю устанавливать два разных пароля: один для обычного входа, а второй — для уничтожения данных в экстренных случаях. Адвокаты обвиняемого подтвердили наличие именно этого программного обеспечения на устройстве.

Инцидент произошел в январе 2025 года в международном аэропорту Атланты. Когда Туник возвращался из-за рубежа, сотрудники таможенной и пограничной службы отвели его на дополнительный досмотр. Когда официальные лица потребовали проверить его смартфон, введенный пароль стер весь цифровой контент на устройстве. Прокуратура расценивает это как умышленное уничтожение доказательств и препятствование расследованию.

Конституционные права и пограничный контроль

Данное дело вновь вынесло на повестку дня давние споры о правах граждан в пограничных зонах США. Правительство США долгое время настаивало на том, что пограничные пункты контроля не считаются территорией страны и что оно имеет право проверять смартфоны там без ордера (судебного разрешения). Однако сторона защиты считает это действие незаконным.

Адвокаты Туника в поданном в суд заявлении обратили внимание на следующие аспекты:

  • Ограничение права клиента на связь с адвокатом и то, что ему не разъяснили его законные права;
  • Отсутствие достаточных оснований для изъятия смартфона;
  • Необоснованность предлога проверки со стороны правительства (поиск материалов, связанных с эксплуатацией детей).

По мнению защитников, на самом деле Туник попал под прицел правительства из-за своей активности в экологических движениях. Он был членом группы, выступающей против проекта крупного учебного центра «Коп Китй», строящегося в Атланте для правоохранительных органов. В связи с этим адвокаты требуют не принимать в качестве доказательств любые данные, полученные (или удаленные) со смартфона.

Ожидается, что этот судебный процесс станет важным прецедентом, определяющим баланс между неприкосновенностью личных данных и государственной безопасностью в будущем. Если Туник будет признан виновным, этот способ защиты данных с помощью программного обеспечения может быть признан в США незаконным.

СШАСмартфонКонфиденциальностьGrapheneOSТаможня
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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