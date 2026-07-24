За 6 месяцев в Узбекистан на лечение прибыли более 35 тысяч иностранцев

В течение первых шести месяцев 2026 года в Узбекистан с целью лечения прибыли 35 401 иностранных граждан. Более половины зарубежных пациентов приходится на долю граждан Таджикистана.

Данные Национального статистического комитета показали, что жители соседних государств чаще всего обращаются за медицинскими услугами в Узбекистане.

Таджикистан на первом месте

В январе–июне с целью лечения Узбекистан посетили 19 096 граждан Таджикистана.

Это составляет почти 54 процента от общего показателя. То есть, по меньшей мере каждый второй иностранец, прибывший на лечение, являлся гражданином Таджикистана.

На втором месте расположился Кыргызстан. За полгода из этой страны прибыли 9 552 пациента.

Из Казахстана приехали свыше 4,5 тысячи граждан

Казахстан занял третье место по количеству прибывших на лечение иностранцев. Из соседнего государства Узбекистан посетили 4 582 гражданина.

Таким образом, граждане Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана составили почти 94 процента общего потока.

Показатели по странам

Государство Количество граждан Таджикистан 19 096 чел. Кыргызстан 9 552 чел. Казахстан 4 582 чел. Афганистан 1 280 чел. Россия 772 чел. Другие государства 119 чел. Итого 35 401 чел.

Из Афганистана на лечение приехали 1 280 граждан, а из России — 772. На долю других стран пришлось в общей сложности 119 посетителей.

Основной поток пришелся на соседние страны

Статистика показывает, что основная часть визитов с целью лечения приходится на страны Центральной Азии.

На это могут влиять такие факторы, как географическая близость, транспортная доступность и выбор пациентами медицинских учреждений в Узбекистане. Однако в данных комитета не уточняется, какими именно направлениями лечения воспользовались иностранцы.

Растет зарубежный спрос на медицинские услуги

Прибытие более 35 тысяч иностранцев на лечение за полгода свидетельствует о наличии спроса на медицинские услуги Узбекистана в регионе.

Качество обслуживания зарубежных пациентов, прозрачность цен, переводческие услуги и налаженная удобная логистика могут иметь важное значение для дальнейшего развития этого направления.

Как вы думаете, какое медицинское направление в Узбекистане пользуется наибольшим спросом среди иностранных пациентов? Оставьте свое мнение в комментариях.