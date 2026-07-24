Компания Босгаме представила доступный мини-ПК на процессоре Intel Коре 3 304
В то время как на рынке компьютерных технологий растут требования к компактности и энергоэффективности, компания Босгаме анонсировала свой новый мини-ПК Э6 ЭКО. Это устройство стало одной из первых моделей, оснащенных процессором нового поколения Intel Коре 3 304 (семейство Вилдкат Лаке), и привлекает внимание доступной ценой и миниатюрными габаритами. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .
Учитывая растущую конкуренцию в сегменте компактных устройств, модель Босгаме Э6 ЭКО рассматривается как идеальное решение для офисной работы, учебы и мультимедийных задач. Официальные продажи устройства должны начаться 15 августа, а его стартовая цена составит около 380 долларов. Это может стать своеобразным «антикризисным» предложением на рынке дорогих комплектующих.
Технические возможности и производительностьПроцессор Intel Коре 3 304, являющийся «сердцем» устройства, насчитывает пять ядер: одно высокопроизводительное ядро Кугар Кове и четыре энергоэффективных ядра Даркмонт. Максимальная тактовая частота достигает 4,3 GHz. По данным иксбт.ком, базовое энергопотребление процессора составляет всего 15 В, что гарантирует отсутствие перегрева и экономию электроэнергии.
За графические задачи отвечает встроенное ядро Ксе3 с частотой 2,3 GHz. Кроме того, в соответствии с современными тенденциями, процессор оснащен нейронным ускорителем (NPU) производительностью 15 TOPS. Это помогает ускорить работу простых алгоритмов на базе искусственного интеллекта.
Память и интерфейсы подключенияБосгаме Э6 ЭКО поставляется со следующими техническими характеристиками:
- 12 GB оперативной памяти (стандарт ЛПДДР5Кс);
- ССД-накопитель PCIe 3.0 NVMe емкостью 512 GB;
- модули беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4;
- предустановленная операционная система Windows 11.
Что касается возможностей подключения, мини-ПК оснащен портами HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 и USB-C. Порт USB-C со скоростью передачи данных до 10 Gbps поддерживает технологии ДисплайПорт Алт Моде и Повер Деливерй. Это позволяет пользователю одновременно подключать три монитора с разрешением 4К (60 Hz). Также имеется второй слот M.2 2242 PCIe 4.0 для расширения памяти.
Подобные компактные устройства пользуются популярностью среди государственных учреждений, учебных центров и представителей малого бизнеса. Босгаме Э6 ЭКО благодаря своей компактности и современным портам сможет успешно заменить старые громоздкие системные блоки.
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