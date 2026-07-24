Компания Босгаме представила доступный мини-ПК на процессоре Intel Коре 3 304

В то время как на рынке компьютерных технологий растут требования к компактности и энергоэффективности, компания Босгаме анонсировала свой новый мини-ПК Э6 ЭКО. Это устройство стало одной из первых моделей, оснащенных процессором нового поколения Intel Коре 3 304 (семейство Вилдкат Лаке), и привлекает внимание доступной ценой и миниатюрными габаритами. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

Учитывая растущую конкуренцию в сегменте компактных устройств, модель Босгаме Э6 ЭКО рассматривается как идеальное решение для офисной работы, учебы и мультимедийных задач. Официальные продажи устройства должны начаться 15 августа, а его стартовая цена составит около 380 долларов. Это может стать своеобразным «антикризисным» предложением на рынке дорогих комплектующих.

Технические возможности и производительность

Процессор Intel Коре 3 304, являющийся «сердцем» устройства, насчитывает пять ядер: одно высокопроизводительное ядро Кугар Кове и четыре энергоэффективных ядра Даркмонт. Максимальная тактовая частота достигает 4,3 GHz. По данным иксбт.ком, базовое энергопотребление процессора составляет всего 15 В, что гарантирует отсутствие перегрева и экономию электроэнергии.

За графические задачи отвечает встроенное ядро Ксе3 с частотой 2,3 GHz. Кроме того, в соответствии с современными тенденциями, процессор оснащен нейронным ускорителем (NPU) производительностью 15 TOPS. Это помогает ускорить работу простых алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Память и интерфейсы подключения

Босгаме Э6 ЭКО поставляется со следующими техническими характеристиками:

12 GB оперативной памяти (стандарт ЛПДДР5Кс);

ССД-накопитель PCIe 3.0 NVMe емкостью 512 GB;

модули беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4;

предустановленная операционная система Windows 11.

Габариты устройства составляют всего 129 кс 128 кс 44 мм, благодаря чему оно практически не занимает места на рабочем столе. Система охлаждения состоит из двух медных тепловых трубок и компактного вентилятора, что гарантирует стабильную работу при выполнении тяжелых задач.

Что касается возможностей подключения, мини-ПК оснащен портами HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 и USB-C. Порт USB-C со скоростью передачи данных до 10 Gbps поддерживает технологии ДисплайПорт Алт Моде и Повер Деливерй. Это позволяет пользователю одновременно подключать три монитора с разрешением 4К (60 Hz). Также имеется второй слот M.2 2242 PCIe 4.0 для расширения памяти.

Подобные компактные устройства пользуются популярностью среди государственных учреждений, учебных центров и представителей малого бизнеса. Босгаме Э6 ЭКО благодаря своей компактности и современным портам сможет успешно заменить старые громоздкие системные блоки.