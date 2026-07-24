Структура экспорта Узбекистана в цифрах: объем достиг 12,6 млрд долларов

Объем экспорта Узбекистана в январе–мае 2026 года составил 12,6 миллиарда долларов США. Если наибольшая доля в структуре экспорта пришлась на услуги, то экспорт некоторых видов готовой продукции вырос почти в два раза.

Данные Национального статистического комитета свидетельствуют о том, что роль услуг, промышленных товаров и переработанной продукции в экспорте страны неуклонно возрастает.

Экспорт услуг достиг 4,6 миллиарда долларов

В отчетном периоде экспорт услуг составил 4,6 миллиарда долларов, увеличившись на 34,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На данное направление пришлось примерно 36,5 процента от общего объема экспорта. Иными словами, более чем каждый третий доллар, полученный от экспорта, пришелся на долю услуг.

На втором месте расположились промышленные товары. Их экспорт вырос на 18 процентов и достиг 1,9 миллиарда долларов.

Экспорт готовых изделий вырос почти в два раза

Самый высокий темп роста наблюдался по различным готовым изделиям. Экспорт этой продукции вырос на 99,7 процента и составил 1,1 миллиарда долларов.

Резкий рост также был зафиксирован в экспорте животных и растительных масел, жиров и восков — на 90,1 процента. Однако общая стоимость этого направления оказалась относительно небольшой и составила 50,9 миллиона долларов.

Другие направления, показавшие высокий рост:

напитки и табак — 41,3 процента;

машины и транспортное оборудование — 38,2 процента;

химическая продукция — 37,6 процента;

услуги — 34,9 процента.

Полная структура экспорта Узбекистана

Направление экспорта Объем Изменение Услуги 4,6 млрд долларов +34,9% Промышленные товары 1,9 млрд долларов +18,0% Прочие товары 1,5 млрд долларов –76,4% Различные готовые изделия 1,1 млрд долларов +99,7% Химические средства и аналогичная продукция 1,0 млрд долларов +37,6% Продовольственные товары и живые животные 1,0 млрд долларов +9,1% Минеральное топливо и смазочные материалы 660,7 млн долларов +10,1% Машины и транспортное оборудование 536,0 млн долларов +38,2% Непродовольственное сырье 131,4 млн долларов +17,1% Напитки и табак 106,9 млн долларов +41,3% Животные и растительные масла, жиры и воски 50,9 млн долларов +90,1%

Экспорт продовольствия составил 1 миллиард долларов

Экспорт продовольственных товаров и живых животных вырос на 9,1 процента и достиг 1 миллиарда долларов.

Аналогичный результат — 1 миллиард долларов — зафиксирован по химическим средствам и аналогичной продукции. Однако темпы роста в этом направлении оказались значительно выше и составили 37,6 процента.

Экспорт минерального топлива и смазочных материалов достиг 660,7 миллиона долларов, а машин и транспортного оборудования — 536 миллионов долларов.

Экспорт «прочих товаров» резко сократился

Несмотря на то, что рост наблюдался практически по всем основным направлениям в структуре экспорта, в категории «прочие товары» отмечен резкий спад.

Экспорт в этой группе сократился на 76,4 процента и составил 1,5 миллиарда долларов. В сообщении комитета подробно не уточняется, какие именно виды продукции повлияли на данное падение.

В экспорте формируются новые точки роста

Приведенные цифры показали, что услуги продолжают сохранять лидирующие позиции в экспорте Узбекистана. В то же время высокий рост в сегментах готовых изделий, химической продукции, машин и транспортного оборудования свидетельствует о возрастающей роли экспорта переработанной продукции.

Сохранение данных темпов роста в последующие месяцы может оказать существенное влияние на годовые показатели экспорта.

А как вы считаете, какое направление в экспорте Узбекистана следует развивать ускоренными темпами? Оставляйте свое мнение в комментариях.