Компания Когнитион приобрела стартап Поке: Искусственный интеллект теперь становится другом

·31·Технологии
Компания Когнитион приобрела стартап Поке: Искусственный интеллект теперь становится другом

В мире искусственного интеллекта состоялась очередная крупная сделка: компания Когнитион, создатель первого в мире АИ-разработчика Девин, приобрела стартап Поке. Хотя сумма покупки не разглашается, по данным издания TechCrunch, сделка оценивается более чем в 100 миллионов долларов (девятизначная цифра). Этот шаг свидетельствует о том, что конкурентным преимуществом ИИ становятся не только его технические возможности, общаясь с пользователем в определенном стиле и обладая «личностью». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Поке — это умный помощник, который общается с пользователями как обычный друг и работает через текстовые сообщения. Этот сервис, разработанный калифорнийской компанией Те Интерактион Компани, выделяется своим дружелюбным языком, ответами, полными юмора, и способностью использовать даже уличный сленг. Теперь эта модель общения будет интегрирована в состав агент-разработчика Девин.

Не программист, а коллега

По мнению основателей Когнитион, искусственный интеллект не должен оставаться просто инструментом, выполняющим сухие команды. Компания хочет, чтобы пользователи Девин чувствовали себя так, будто работают с настоящим коллегой. Один из основателей Поке, Марвин фон Хаген (Марвин вон Хаген), подчеркнул, что люди предпочитают работать не с роботами, а со специалистами, у которых есть индивидуальность и которые понимают юмор.

Ассистент Поке был запущен в марте 2024 года и предоставляет услуги через такие платформы, как iMessage, СМС, Telegram и WhatsApp. Пользователи обращаются к нему за советами в различных сферах, таких как планирование путешествий, здравоохранение, финансы и образование. Особенно популярными направлениями остаются задачи по повышению производительности, такие как управление электронной почтой и установка напоминаний.

Согласно статистическим данным, за последние три месяца пользователи Поке обменялись на платформе более чем 100 миллионами сообщений. Тем не менее, содержание сервиса с сотнями тысяч пользователей и финансирование его вычислительных мощностей обходилось недешево. Объединение с Когнитион предоставит стартапу более мощную инфраструктуру и возможность быстрой работы.

Стратегия новой эпохи

Еще один интересный аспект этой сделки заключается в том, что основатели Когнитион Скотт Ву (Скотт Ву) и Уолден Ян (Валден Ян) ранее инвестировали в проект Поке в качестве частных инвесторов. Теперь они намерены полностью внедрить эту технологию в свой основной продукт. Это может положить начало новой тенденции на рынке искусственного интеллекта — эпохе, когда уровень эмоционального общения станет важнее точности алгоритмов.

Эта новость также важна для пользователей из Узбекистана, поскольку такие АИ-ассистенты, работающие через мессенджеры вроде Telegram, очень удобны для облегчения повседневных дел. А «очеловечивание» таких сложных систем, как Девин, послужит тому, чтобы в будущем процесс создания программного обеспечения стал еще более увлекательным и простым.

CognitionDevinPokeИскусственный ИнтеллектСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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