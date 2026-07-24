В Узбекистане насчитывается 596,9 тыс. предприятий: названа лидирующая сфера

·39·Экономика
В Узбекистане насчитывается 596,9 тыс. предприятий: названа лидирующая сфера

В Узбекистане число действующих предприятий и организаций достигло 596,9 тысячи. Самая большая их часть приходится на сферу торговли — как минимум одно из каждых четырех предприятий в стране работает именно в этом направлении.

Данные, представленные Национальным комитетом статистики, показали, что торговля и сельское хозяйство по-прежнему занимают основное место в экономике. А количество организаций в сфере информационных технологий и связи остается относительно небольшим.

Сфера торговли лидирует с большим отрывом

По состоянию на 1 июля 2026 года в Узбекистане в сфере торговли осуществляют деятельность 162 867 предприятий и организаций.

Это означает примерно 27,3 процента от общего числа предприятий и организаций в республике. Следовательно, более чем одно из каждых четырех действующих в стране субъектов связано с торговлей.

Лидирующие позиции сферы торговли свидетельствуют о широком распространении предпринимательства в направлениях розничной и оптовой торговли, магазинов, рыночных услуг, а также электронной коммерции.

Сельское хозяйство на втором месте

В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства насчитывается 130 890 предприятий. Их доля в общем показателе составляет почти 21,9 процента.

Сферы торговли и сельского хозяйства вместе охватывают 49,2 процента всех предприятий и организаций страны.

Третье место заняла промышленность. В данном направлении действуют 63 312 предприятий. Это равно примерно 10,6 процента от общего показателя.

В каких сферах больше всего предприятий?

По данным Национального комитета статистики, показатели по видам экономической деятельности выглядят следующим образом:

Сфера

Количество предприятий и организаций

Торговля

162 867

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

130 890

Промышленность

63 312

Услуги по проживанию и питанию

33 547

Строительство

32 691

Транспортировка и хранение

18 638

Здравоохранение и социальные услуги

15 127

Информация и связь

13 436

Прочие виды деятельности

126 348

Показатели общественного питания и строительства близки

В сфере услуг по проживанию и питанию работает 33 547 предприятий и организаций, а в строительстве — 32 691.

Разница между этими двумя направлениями составляет всего 856 единиц. Это показывает, что гостиничный бизнес, общественное питание и строительные услуги остаются распространенными направлениями среди предпринимателей.

В сфере транспортировки и хранения осуществляют деятельность 18 638 субъектов, а в здравоохранении и социальных услугах — 15 127.

В сфере информации и связи насчитывается 13,4 тыс. субъектов

Количество предприятий и организаций в направлении информации и связи составило 13 436. Это самый низкий показатель среди приведенных основных сфер.

К данному направлению относятся информационные технологии, программные продукты, телекоммуникации, интернет-услуги и виды деятельности, связанные с медиа.

В остальных направлениях экономической деятельности работают в общей сложности 126 348 предприятий и организаций.

В экономике преобладают традиционные сферы

Статистика показывает, что в Узбекистане предприятия сосредоточены в основном в торговле, сельском хозяйстве и промышленности. На долю этих трех сфер приходится почти 60 процентов всех действующих предприятий и организаций страны.

В то же время увеличение числа предприятий в таких направлениях, как информационные технологии, транспорт, медицинские и социальные услуги, может иметь важное значение для дальнейшей диверсификации экономики.

Как вы думаете, в какой сфере в ближайшие годы в Узбекистане число предприятий будет расти быстрее всего? Оставляйте свое мнение в комментариях.

УзбекистанНациональный статистический комитет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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