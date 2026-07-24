Энергия молодости в мире стартапов: как основатели младше 20 лет добиваются успеха

·35·Технологии
Энергия молодости в мире стартапов: как основатели младше 20 лет добиваются успеха

Сегодня в мире технологий для достижения успеха вовсе не обязательно иметь десятилетний опыт или диплом престижного университета. Развитие инструментов искусственного интеллекта (AI) позволяет молодым предпринимателям воплощать свои идеи в рекордно короткие сроки. По данным издания TechCrunch, представители нынешнего поколения успевают привлечь миллионы долларов инвестиций и выйти на глобальный рынок еще до достижения 20-летнего возраста. Об этом сообщает сообщает Techcrunch.ком.

19-летний казахстанец Арлан Рахметжанов — один из самых ярких примеров в этом отношении. Он начал изучать программирование в 15 лет, связался с инвесторами через LinkedIn для своего первого проекта и привлек первые инвестиции в 17 лет. Сегодня его стартап Нозомио занимается созданием специального АПИ-индекса для АИ-агентов, и проект уже собрал более 6 миллионов долларов. По мнению Рахметжанова, среди молодых основателей царит принцип «пан или пропал».

Энтузиазм, заменяющий опыт

Раньше инвесторы из Кремниевой долины требовали от молодых основателей опыта работы в таких гигантах, как Google, Apple или Meta, либо наличия опытного партнера. Однако инструменты AI убрали эти барьеры. Теперь инвесторы смотрят не на диплом кандидата, а на его активность на платформе GitHub, участие в опен-сурке проектах и то, как быстро он осваивает современные технологии.

Другой молодой предприниматель, Пранжали Авасти, основала стартап Слашй в 19 лет. Ради реализации своей идеи она бросила не только школу, но и престижный университет Георгиа Теч. Авасти отмечает, что если несколько лет назад инвесторы скептически относились к ее возрасту, то сегодня управление крупными проектами 18–19-летними ребятами становится обычным делом.

По словам Эшли Смит, партнера венчурного фонда Вермилион, преимущество молодых предпринимателей заключается в их бесстрашии и готовности к постоянным экспериментам. Значительная часть компаний в ее портфеле управляется молодежью до 30 лет. «У них может не хватать опыта, но этот пробел они восполняют потрясающей энергией», — говорит эксперт.

Крупный капитал и давление ответственности

Однако у такого раннего успеха есть свои сложности. Рынок больше не дает молодым предпринимателям времени на долгое обучение и совершение ошибок. Молодые основатели, получившие миллионные инвестиции, обязаны демонстрировать значительные темпы роста не за годы, а за считанные месяцы. А публичное обсуждение каждого неверного шага в социальных сетях еще больше усиливает психологическое давление.

Эта тенденция не чужда и Узбекистану, а также региону Центральной Азии. Успех представителей соседних государств, таких как Арлан Рахметжанов, служит отличной мотивацией для молодых программистов в регионе. Сегодня ускорить подъем молодежи в сфере IT помогают следующие факторы:

  • Ускорение процесса написания кода с помощью АИ-инструментов;
  • Рост числа онлайн-акселераторов и пре-сид фондов;
  • Открытость глобального сообщества и опен-сурке библиотек;
  • Возможность удаленной работы и прямого общения с международными инвесторами.
Подводя итог, можно сказать, что в мире технологий возраст перестает быть преградой и превращается в преимущество. Но молодежь, выбравшая этот путь, должна быть готова не только к техническим знаниям, но и к огромной ответственности и жестким требованиям рынка.

ТехнологииСтартапИскусственный ИнтеллектКремниевая ДолинаIT-Предпринимательство
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Abror Shuhratov
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