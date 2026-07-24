Обновленные учебно-боевые самолеты Як-130М из России начнут поставлять с 2028 года

Стали известны сроки серийных поставок учебно-боевых самолетов Як-130М, являющихся одной из последних разработок российской авиационной промышленности. По словам директора производства Иркутского авиационного завода Виталия Елагина, передача этих модернизированных военных машин заказчикам запланирована на конец 2028 года. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время в рамках проекта полностью собраны три опытных образца, которые проходят различные этапы испытаний. Модель Як-130М представляет собой глубокую модернизацию предыдущего базового самолета Як-130. Она отличается тем, что способна не только обучать пилотов, но и выполнять современные боевые задачи.

Технические возможности и вооружение

Новая модель кардинально отличается от предшественницы бортовыми системами и комплексом вооружения. По данным издания Иксбт.ком, Як-130М оснащен современной радиолокационной станцией (РЛС), что позволяет ему обнаруживать воздушные и наземные цели на значительно большей даности. Кроме того, установленное на самолете новое бортовое оборудование облегчает управление для пилота и повышает боевую эффективность.

Арсенал вооружения самолета также существенно расширен. Теперь он способен применять высокоточные ракеты и другие современные виды оружия не только на учебных тренировках, но и в реальных боестолкновениях. Это открывает возможности для использования его в качестве легкого штурмовика.

Испытания и перспективы

Около месяца назад Як-130М успешно совершил свой первый полет. В ходе этого полета, длившегося примерно 50 минут, была проверена стабильная работа всех основных систем и двигателей самолета. По мнению специалистов, данная модель может занять свое место и на международном рынке, поскольку она объединяет в себе как учебные, так и боевые функции.

Подобные самолеты также могут представлять интерес для Узбекистана и Центральноазиатского региона. Причина в том, что вопрос обновления парка учебно-боевых машин в военно-воздушных силах стран региона всегда находится на повестке дня. Платформа Як-130 привлекает внимание ВВС многих государств своей экономичностью и простотой управления.

До 2028 года инженеры ставят перед собой цель полностью провести государственные испытания всех опытных образцов и устранить выявленные недостатки. Лишь после этого на заводе будет налажено серийное производство на полную мощность.