Huawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-Fi

Китайский технологический гигант Huawei и известная американская компания HP подписали многолетнее глобальное соглашение о взаимном лицензировании патентов. Согласно данным иксбт.ком, стороны договорились о совместном использовании стандартов беспроводной связи и взаимном лицензировании прав на интеллектуальную собственность. Этот договор ставит точку во всех предыдущих разногласиях между двумя компаниями и открывает новую страницу сотрудничества для участников рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно подписанному соглашению, HP получила право использовать разработки Huawei в своих персональных компьютерах, ноутбуках, принтерах и других типах устройств. В свою очередь, китайский производитель также получил возможность использовать запатентованные технологические разработки своего американского партнера. Это послужит повышению конкурентоспособности продукции обеих сторон.

От патентных споров к стратегическому партнерству

Заключению этого соглашения способствовали правовые конфликты, возникшие между сторонами за последние годы. В частности, в августе 2025 года компания Huawei обратилась в суд США, обвинив HP в использовании патентов, связанных с технологией Wi-Fi 6, без надлежащей лицензии. В иске утверждалось, что важные разработки, обеспечивающие передачу данных в беспроводных локальных сетях, использовались без разрешения.

Чтобы смягчить ситуацию, HP впоследствии присоединилась к патентной программе Wi-Fi 6 организации Сисвел, оформив право на использование около 2000 патентов, относящихся к этому стандарту. Однако текущее глобальное соглашение не только закрывает прошлые претензии, но и значительно расширяет масштаб сотрудничества.

Стандарты Wi-Fi нового поколения и финансовые условия

Новое подписанное лицензионное соглашение охватывает не только популярный Wi-Fi 6, но и более современные и скоростные стандарты Wi-Fi 7. Это позволит компаниям внедрять в свои устройства возможности беспроводного подключения последнего поколения.

В соответствии с условиями соглашения, компания HP будет выплачивать Huawei определенные лицензионные платежи за использование передовых технологий беспроводной связи. По мнению экспертов, такие патентные соглашения являются наиболее оптимальным способом для крупных технологических корпораций сократить судебные издержки и обеспечить стабильное развитие на рынке.