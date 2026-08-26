Xiaomi представила новый графеновый обогреватель, который нагревается за три секунды

Технологическая компания Xiaomi представила новое компактное и высокоэффективное устройство — обогреватель Mijia Графене Хеатер К. Согласно данным Иксбт.ком, продукт был анонсирован на краудфандинговой платформе Ёупин, а старт продаж на китайском рынке запланирован на 2 сентября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На данном этапе обогреватель предлагается по очень доступной цене. Стоимость устройства в рамках краудфандинговой кампании составляет всего 179 юаней, что эквивалентно примерно 25 долларам США. Ожидается, что такая ценовая политика сделает устройство более популярным и привлекательным для покупателей.

Минималистичный дизайн и удобство

Новое устройство выполнено в традиционном для компании минималистичном стиле и легко впишется в интерьер любой комнаты. Размеры обогревателя составляют 175 × 175 × 472 миллиметра, а его вес — всего около 1,65 килограмма.

В верхней части конструкции установлен специальный регулятор для управления температурой. Для удобства перемещения устройства из одной комнаты в другую на задней панели предусмотрена скрытая ручка.

Быстрый нагрев и технические характеристики

Mijia Графене Хеатер К оснащен функцией поворота на 80 градусов для равномерного распределения теплого воздуха в помещении. Передняя часть устройства оснащена широким изогнутым отверстием и микроперфорированной сеткой, что обеспечивает более мягкий и равномерный поток воздуха.

Процесс нагрева осуществляется с помощью современного графенового элемента и мощного вентилятора с двигателем постоянного тока. По заявлению Xiaomi, благодаря этой технологии устройство способно достичь рабочей температуры всего за 3 секунды.

Режимы работы и мощность

Устройство предлагает пользователям два основных режима мощности — 1200 Вт и 2000 Вт. Производитель отмечает, что при работе на максимальной мощности для заметного прогрева помещения достаточно около 10 минут.

Ожидается, что этот компактный и недорогой обогреватель станет одним из удобных решений для быстрого обогрева домов или офисов в предстоящие холодные дни.