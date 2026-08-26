Xiaomi представила новый графеновый обогреватель, который нагревается за три секунды

·38·Технологии
Xiaomi представила новый графеновый обогреватель, который нагревается за три секунды

Технологическая компания Xiaomi представила новое компактное и высокоэффективное устройство — обогреватель Mijia Графене Хеатер К. Согласно данным Иксбт.ком, продукт был анонсирован на краудфандинговой платформе Ёупин, а старт продаж на китайском рынке запланирован на 2 сентября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На данном этапе обогреватель предлагается по очень доступной цене. Стоимость устройства в рамках краудфандинговой кампании составляет всего 179 юаней, что эквивалентно примерно 25 долларам США. Ожидается, что такая ценовая политика сделает устройство более популярным и привлекательным для покупателей.

Минималистичный дизайн и удобство

Новое устройство выполнено в традиционном для компании минималистичном стиле и легко впишется в интерьер любой комнаты. Размеры обогревателя составляют 175 × 175 × 472 миллиметра, а его вес — всего около 1,65 килограмма.

В верхней части конструкции установлен специальный регулятор для управления температурой. Для удобства перемещения устройства из одной комнаты в другую на задней панели предусмотрена скрытая ручка.

Быстрый нагрев и технические характеристики

Mijia Графене Хеатер К оснащен функцией поворота на 80 градусов для равномерного распределения теплого воздуха в помещении. Передняя часть устройства оснащена широким изогнутым отверстием и микроперфорированной сеткой, что обеспечивает более мягкий и равномерный поток воздуха.

Процесс нагрева осуществляется с помощью современного графенового элемента и мощного вентилятора с двигателем постоянного тока. По заявлению Xiaomi, благодаря этой технологии устройство способно достичь рабочей температуры всего за 3 секунды.

Режимы работы и мощность

Устройство предлагает пользователям два основных режима мощности — 1200 Вт и 2000 Вт. Производитель отмечает, что при работе на максимальной мощности для заметного прогрева помещения достаточно около 10 минут.

Ожидается, что этот компактный и недорогой обогреватель станет одним из удобных решений для быстрого обогрева домов или офисов в предстоящие холодные дни.

XiaomiGraphene HeaterТехнологииОбогревательYoupin
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Китай протестировал высокоскоростную лазерную связь между Землей и ЛунойКитай протестировал высокоскоростную лазерную связь между Землей и ЛунойСегодня, 19:55Huawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-FiHuawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-FiСегодня, 17:58Samsung представила новые SSD модели П9 и П7 на выставке Гамеском 2026Samsung представила новые SSD модели П9 и П7 на выставке Гамеском 2026Сегодня, 15:55Космический корабль Starship успешно извлечен из океанаКосмический корабль Starship успешно извлечен из океанаСегодня, 15:26Представлен необычный кнопочный телефон Кин Дж36 с искусственным интеллектомПредставлен необычный кнопочный телефон Кин Дж36 с искусственным интеллектомСегодня, 13:53Процессор Xiaomi Ксринг О3 показал высокие результаты в тесте GeekbenchПроцессор Xiaomi Ксринг О3 показал высокие результаты в тесте GeekbenchСегодня, 10:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео