iPhone 17 Pro выжил после падения из стратосферы

·18·Технологии
iPhone 17 Pro выжил после падения из стратосферы

Современные технологии демонстрируют свои возможности не только в повседневном использовании, но и через необычные испытания. Как сообщает издание иксбт.ком, известный производитель защитных аксессуаров компания Рхиношиелд провела один из самых экстремальных экспериментов в истории смартфонов и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В ходе эксперимента флагман iPhone 17 Pro был сброшен с высоты около 30 километров на поверхность Земли и остался в полностью рабочем состоянии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Это уникальное испытание было организовано 24 июня текущего года на космическом полигоне Эсранге Спаке Кентер в Швеции. Проект был реализован в сотрудничестве Рхиношиелд и британской аэрокосмической компании Сент Инто Спаке. Специалисты использовали специальный высотный аэростат для подъема смартфона в стратосферу, и устройство поднялось на высоту 30 607 метров над землей.

Испытание полетом в экстремальных условиях

Несмотря на то, что в нижних слоях стратосферы температура опускается от -40 до -60 градусов, а атмосферное давление составляет всего один процент от уровня моря, смартфон был запущен без какой-либо дополнительной системы подогрева или специального корпуса. Там устройство сняло видео на фоне Земли, после чего было дистанционно отделено от аэростата и переведено в режим свободного падения.

Процесс падения занял около 25 минут, и устройство ударилось о естественный рельеф на высокой скорости. Поиск места падения полезной нагрузки, оснащенной системой ГПС и механизмом дистанционного управления, стал одним из самых сложных этапов эксперимента. Смартфон, найденный в труднодоступном районе Швеции, был тщательно проверен представителями Книги рекордов Гиннесса.

Возможности системы защиты Рхиношиелд АирКс

  • Корпус устройства остался абсолютно невредимым
  • Установлено, что смартфон полностью функционирует
  • Функции звонков, фотосъемки и включения сохранены

В результате проведенных проверок выяснилось, что iPhone 17 Pro полностью сохранил все свои функции. Специалисты объяснили выживание устройства при таком экстремальном давлении и ударе тем, что оно находилось в специальном защитном чехле Рхиношиелд АирКс. Этот аксессуар создан на основе многослойной системы, включающей воздушную амортизацию, гибкую внутреннюю структуру и камеры для снижения давления.

Этот рекорд еще раз подтвердил, насколько высок предел прочности мобильных устройств и защищающих их аксессуаров. Успешное испытание показало, что современные технологические решения способны надежно защищать дорогостоящие гаджеты даже в условиях, близких к космическим.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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