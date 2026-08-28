Интер Майами выбрал нового тренера для работы с Лионельем Месси

Американский клуб Интер Майами неожиданно произвел перестановки на посту главного тренера, решив пригласить на эту должность аргентинского специалиста Кили Гонсалеса. Как сообщает Goal.com, это назначение стало неожиданностью как для клуба, так и для болельщиков, поскольку команда занимает второе место в Восточной конференции МЛС и продолжает борьбу за высокие результаты в текущем сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

Кили Гонсалес — опытный специалист, который за свою карьеру игрока выступал за сборную Аргентины и работал главным тренером в трех клубах чемпионата своей страны. Его тренерская карьера складывалась неоднозначно: он возглавлял Росарио Сентраль, Унион и Платенсе. Тем не менее, его процент побед составляет 32,5%, и на данный момент он еще не завоевывал крупных трофеев.

Опыт и личные связи

Однако, судя по всему, важную роль в приглашении специалиста в Интер Майами сыграли его близкие отношения с Лионельем Месси. И Кили Гонсалес, и Лионель Месси родом из аргентинского города Росарио, и они вместе выступали за национальную сборную в сезоне 2006 года. Кроме того, Гонсалес — один из тех известных людей, кто лично приветствовал Месси после победы на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что Кили Гонсалес сменил на этом посту своего соотечественника Гильермо Ойоса, который исполнял обязанности главного тренера. Ранее, в начале сезона, в отставку был отправлен Хавьер Маскерано, завоевавший Кубок МЛС. Таким образом, Лионель Месси будет выступать под руководством своего четвертого главного тренера за время карьеры в клубе из Флориды.

Последние результаты команды

Отставка Гильермо Ойоса стала неожиданностью для многих, поскольку у него были хорошие отношения с Лионельем Месси, да и результаты были неплохими. Команда по-прежнему остается одним из главных претендентов на Кубок МЛС. Однако в последнее время в игре Интер Майами наблюдался спад.

В частности, клуб выбыл из борьбы в Кубке Лиг уже на групповом этапе. Кроме того, последняя победа в рамках МЛС была одержана в конце июля, и с тех пор команда испытывала определенные трудности. Несмотря на это, Лионель Месси сумел забить гол в каждом из двух последних матчей.

Ожидается, что приход Кили Гонсалеса изменит текущую ситуацию в клубе в лучшую сторону. Его опыт и умение находить общий язык с игроками, в частности с Лионельем Месси, могут помочь Интер Майами на решающем этапе сезона. Перед командой стоит главная задача — борьба за чемпионство в МЛС.