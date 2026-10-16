Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 16 октября
По состоянию на 16 октября 2026 года обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость устройств различается в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты. Некоторые модели продаются по акционной цене.
Э-СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Силвер: 1 569 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1 579 долларов
• 256 GB, Блак: 1 569 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 579 долларов, по акционной цене
• 512 GB: 1 829 долларов
• 1 TB: 2 899 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Блак: 1 719 долларов, по акционной цене
• 256 GB, Силвер: 1 739 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1 739 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 789 долларов
• 512 GB, Блак: 1 999 долларов
• 512 GB, Силвер: 1 999 долларов
• 512 GB, Глакиер: 1 999 долларов
• 512 GB, Бургундй: 2 199 долларов
• 1 TB: 2 699 долларов
СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Силвер: 1 569 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1 579 долларов
• 256 GB, Блак: 1 579 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 579 долларов
• 512 GB: 1 869 долларов
• 1 TB: 2 799 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Глакиер: 1 779 долларов
• 256 GB, Блак: 1 779 долларов, по акционной цене
• 256 GB, Силвер: 1 789 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 789 долларов
• 512 GB, Блак: 2 189 долларов
• 512 GB, Силвер: 2 149 долларов
• 512 GB, Бургундй: 2 249 долларов
• 512 GB, Глакиер: 2 139 долларов
• 1 TB, Блак: 2 699 долларов
• 1 TB, Бургундй: 3 199 долларов
• 1 TB, Глакиер: 2 999 долларов
• 1 TB, Силвер: 2 999 долларов
Указанные цены актуальны по состоянию на 16 октября 2026 года. Цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
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