Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 14 октября

По состоянию на 14 октября 2026 года обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и расцветок. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ, а также СИМ+еСИМ.

Модели iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цветах Силвер, Глакиер, Блак и Бургундй продаются по 1579 долларов. Версия Бургундй предлагается по акционной цене.

iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти стоит 1849 долларов, а версия на 1 TB — 2899 долларов.

Черная модель (Блак) iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ доступна по акционной цене 1699 долларов. Версия Силвер предлагается за 1749 долларов, Глакиер — за 1739 долларов, а Бургундй — за 1789 долларов.

Версии Pro Max с 512 ГБ памяти в цветах Блак, Силвер и Глакиер продаются по 2019 долларов, а модель Бургундй — по 2199 долларов. Версия с 1 TB памяти стоит 2699 долларов.

Модель iPhone 18 Pro типа СИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цвете Силвер предлагается за 1579 долларов, а версии Глакиер, Блак и Бургундй — по 1589 долларов. Версия с 512 ГБ стоит 1889 долларов, а модель с 1 TB — 2799 долларов.

Версия Глакиер iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ продается за 1849 долларов, черная модель (Блак) — по акционной цене 1859 долларов, Силвер — за 1799 долларов, а Бургундй — за 1829 долларов.

Черная модель (Блак) iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ памяти предлагается за 2249 долларов, Силвер — за 2199 долларов, Бургундй — за 2299 долларов и Глакиер — за 2199 долларов.

Черная модель (Блак) iPhone 18 Pro Max с 1 TB в версии СИМ+еСИМ стоит 2699 долларов. Версии на 1 TB в цветах Бургундй, Глакиер и Силвер продаются по 2999 долларов каждая.

Цены могут меняться ежедневно. Приведенные данные актуальны по состоянию на 14 октября 2026 года.